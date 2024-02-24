Анну Кротову официально избрали главой городского округа Лобня

За месяц работы она успела познакомиться с городом и определить основные направления работы, включая вопросы ремонта жилых домов, инженерных коммуникаций, транспорта, строительства, социальной инфраструктуры и экологии. Приоритеты формируются с участием мнения горожан, которое обязательно учитывается при принятии решений.

Тридцатого января в Лобне был объявлен конкурс на выбор кандидата на должность главы муниципалитета. Три претендента были зарегистрированы конкурсной комиссией, и 22 февраля депутаты приняли решение выбрать главу города путем прямого голосования. Анна Кротова получила 19 голосов при необходимых одиннадцати для победы.

«И долгоидущие планы, и быстрые планы, они все собраны мной только от жителей. Мы будем двигаться только вперед. Буквально недели через две-три мы сможем представить уже полную стратегию развития городского округа. Весь месяц мы не останавливаемся, встречаемся с людьми, собираем информацию, собираем проблемы, и в общем-то понимаем, как их решать», - сказала глава Лобни Анна Кротова.

Ранее Анна Кротова занимала должность заместителя председателя правительства Московской области и первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По решению совета депутатов она избрана главой Лобни на следующие пять лет.

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