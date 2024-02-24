24 февраля 2024, 14:20

Анну Кротову официально избрали главой городского округа Лобня

Медиасток.рф
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В Лобне состоялось заседание совета депутатов, во время которого приняли решение назначить Анну Кротову главой муниципалитета. Месяц назад она была назначена временно исполняющей обязанности главы округа.

За месяц работы она успела познакомиться с городом и определить основные направления работы, включая вопросы ремонта жилых домов, инженерных коммуникаций, транспорта, строительства, социальной инфраструктуры и экологии. Приоритеты формируются с участием мнения горожан, которое обязательно учитывается при принятии решений.

Тридцатого января в Лобне был объявлен конкурс на выбор кандидата на должность главы муниципалитета. Три претендента были зарегистрированы конкурсной комиссией, и 22 февраля депутаты приняли решение выбрать главу города путем прямого голосования. Анна Кротова получила 19 голосов при необходимых одиннадцати для победы.

«И долгоидущие планы, и быстрые планы, они все собраны мной только от жителей. Мы будем двигаться только вперед. Буквально недели через две-три мы сможем представить уже полную стратегию развития городского округа. Весь месяц мы не останавливаемся, встречаемся с людьми, собираем информацию, собираем проблемы, и в общем-то понимаем, как их решать», - сказала глава Лобни Анна Кротова.

Ранее Анна Кротова занимала должность заместителя председателя правительства Московской области и первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По решению совета депутатов она избрана главой Лобни на следующие пять лет.

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Лобня
24 февраля 2024, 15:54
Реконструкцию «Последний бой лейтенанта Графова» провели у главного храма ВС России в Одинцовском округе
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Уникальную возможность подержать в руках настоящее боевое оружие времен Великой Отечественной войны получили зрители военно-исторической реконструкции «Последний бой лейтенанта Графова» на Поле Победы возле Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Мероприятие прошло в День защитника Отечества в Одинцовском округе.

Посетители смогли сделать фотографии с представленными образцами. По словам зрительницы реконструкции Людмилы, мероприятие получилось незабываемым.

«Это очень здорово! Одно дело - книжки читать, даже в игры играть, а другое - подержать в руках предметы, имеющие отношение к истории. Сыновья в восторге, я думаю, что они этот день надолго запомнят, а главное - у них вырастет интерес к истории», - рассказала Людмила.

Среди представленных образцов были пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Судаева, пулемет Максима Дегтярева, зенитное орудие и многое другое.

В течение всего праздничного дня на площадке проходили мастер-классы и конные шоу, работали каток и фуд-корт.

Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы - в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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Одинцово
24 февраля 2024, 15:36
Тренировку по смешанным единоборствам для детей из ЛНР и ДНР провели в Волоколамске
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Ребят из новых регионов России обучили приемам смешанных единоборств. Тренировку для детей из Луганской и Донецкой народных республик провели действующие спортсмены столицы и Подмосковья.

Мастер - класс для будущих спортсменов провели инструкторы, призеры Московской области и Центрального федерального округа - представители спортивного клуба «Спецвзвод». Дети основательно разогрелись и получили положительные эмоции, участвуя в веселых стартах, где им предстояло преодолеть настоящие препятствия и выработать командный дух.

Тренировка прошла в пункте временного размещения, расположенном на базе детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев-Панфиловцев» в рамках партийного проекта «Детский спорт». Организаторами выступили депутаты местного совета фракции «Единая Россия» и участники спортивного клуба «Спецвзавод». Инструкторы отметили, что такие спортивные направления помогают не только раскрепостить и отвлечь детей от пережитого, но и учат уважению к успехам своих партнеров.

Все участники тренировки и веселых стартов были награждены сладкими подарками. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

Ранее, в рамках проекта «Спорт - норма жизни», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новый футбольный манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Волоколамск
24 февраля 2024, 15:23
Глава Ленинского городского округа вручил медали семьям погибших в ходе СВО
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Глава Ленинского городского округа вручил медали семьям погибших бойцов в ходе СВО. Торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества в Историко-культурном центре города Видное.

По словам главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, торжественное вручение медалей семьям погибших на службе СВО - это важное и значимое событие, символизирующее благодарность героям, совершившим подвиг во имя Родины.

«Такие мероприятия напоминают о ценности жизни и событий, происходящих в военное время. Они увековечивают подвиг и жертву военнослужащих, а также служат источником вдохновения для молодых поколений, стремящихся к службе на благо Родины», - подчеркнул Каторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны Видное
24 февраля 2024, 15:14
Школьники из Наро-Фоминска поучаствовали в стратегической сессии «Анализ ситуации»
Unsplash
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Ученики школ Наро-Фоминска обсудили бизнес-гипотезы, перспективные ниши в современных отраслях и другие важные вопросы на стратегической сессии «Анализ ситуации». Мероприятие прошло в рамках стартсессии на базе наро-фоминской школы № 4.

Команда Полины Богатовой из школы № 2 занималась проблемой переработки отработанных батареек. Школьники организовали пункты сбора элементов питания, создав Telegram-канал для просветительских целей и выступая с лекциями перед сверстниками и дошкольниками. Участники представили свои проекты перед экспертами, которые оценили их перспективность, выявив проблемные моменты и возможности для развития.

«У нас стартовал проект в управлении экологией: мы пытаемся сортировать батарейки, как отдельный вид отходов и донести до населения этой необходимости. На данный моменты - мы проводим просветительскую деятельность школьников и дошкольников, то есть - в детских садах. Потому что, как мы знаем, что дети - это та самая сторона, на которую проще всего повлиять», - сказала ученица школы № 2 Полина Богатова.

Особое внимание было уделено социальному предпринимательству. Ребята представили свои проекты перед предпринимателями и экспертами. Они оценили их перспективность, указывая на проблемные места и точки роста. Особое внимание уделялось социальной составляющей бизнес-кейсов.

Сейчас участники сессии готовятся к защите проектов. Она запланирована на апрель 2024 года. Впереди участников ждут экскурсии на предприятия, практикумы и интенсивные обсуждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школьники

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