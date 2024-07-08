Анна Лебедева из Лобни поучаствует в создании самого большого торта в России

Из 300 человек отобрали всего 30 финалистов, представляющих разные города России. Ожидается, что торт-победитель станет достойным претендентом на включение в книгу рекордов России и международную книгу рекордов. Участники проекта выразили свою радость и волнение перед таким значимым событием.

«Мы ставим рекорд - наши имена войдут в историю. Это очень ответственно, волнительно, но безумно интересно», - поделилась своими чувствами Анна Лебедева.

Напомним, что в регионе уделяется большое внимание поддержке предпринимателей. Им доступны различные меры поддержки, такие как компенсация затрат для выхода на маркетплейсы, субсидии на лизинг оборудования, а также на модернизацию производства и открытие собственного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».