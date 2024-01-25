Анна Кротова встретилась с главным управдомом Лобни Светланой Ковалевой

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На повестке встречи были актуальные вопросы по ремонту, обслуживанию и содержанию жилых домов и дворовых территорий.

«Осталась очень довольна нашим разговором по душам. Приятно иметь дело с человеком, который так вовлечен в свою тематику. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Светлана Анатольевна знает нужды буквально каждого дома Лобни», - написала в своем Telegram-канале Анна Кротова.

Она отметила, что такие встречи должны проводиться регулярно для эффективного сотрудничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, в декабре 2023 года Светлана Ковалева победила на региональном конкурсе «Управдом Подмосковья».

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