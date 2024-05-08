Анна Кротова усилила контроль за управляющими компаниями в Лобне

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Жителей дома № 11 по улице Шадунца волнует вопрос плохой работы управляющей компании. Анна Владимировна напомнила им о том, что сменить управляющую компания можно решением общего собрания собственников.

Напротив, жители дома № 8 на улице Центральной оставили положительные отзывы о работе своей управляющей компании. Дом обслуживает компания «Монолит Комфорт».

Дополнительно глава округа осмотрела дом № 19 по улице Мирная. Там требуется ремонт крыши, осушение подвала, опиловка деревьев.

«Приеду проверять выполнение работ 27 мая. Для комплексного решения проблем поставим дом на капитальный ремонт на 2026 год», - отметила Анна Владимировна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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