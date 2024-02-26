Анна Кротова проверила уборку снега во дворах и вблизи ж/д станции в Лобне
Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела пеший обход территорий. Она вместе со своими заместителями проверила уборку снега на улицах Крупской, Центральной, Колычева, Ленина и вблизи железнодорожной станции.
Большинство дворов, где побывала Анна Кротова, обслуживают компании «ВСК-Комфорт» и «Домовладение». Оказалось, что не везде управляющие компании исправно выполняют свои обязанности.
«Несмотря на то, что о первом обходе мы сообщили заранее, состояние многих дворов оставляет желать лучшего. Выводы сделаны, все наши претензии направлены в адрес руководства управляющих компаний», - отметила Анна Владимировна.
Она добавила, что на постоянной основе ввела пешие обходы в свой график.
Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.
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