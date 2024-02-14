14 февраля 2024, 19:08

Анна Кротова провела встречу с руководством предприятия «Зика» в Лобне

пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова осмотрела завод «Зика». С руководством завода она обсудила пути взаимодействия предприятия и администрации.

В ходе визита, временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова, взяла на контроль вопросы, решение которых в компетенции администрации округа.

«Завод отвечает международным требованиям экологичности и безопасности. Это особенно важно для нас, поскольку завод находится в черте города», - отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Завод «Зика» - один из крупнейших производителей добавок для бетона, сухих строительных смесей, ПВХ мембран, напольных эпоксидных покрытий и сырья для пластифицирующих добавок в бетон.

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Лобня Заводы
14 февраля 2024, 20:01
Управдомы Подмосковья примут участие в региональном штабе по модернизации теплоснабжения
Министерство энергетики Московской области
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Региональный штаб по модернизации теплоснабжающего хозяйства муниципалитетов региона ежедневно проходит в правительстве Подмосковья с начала января. В нем принимают участие управдомы Подмосковья, члены правительства, администрации городских округов и различные эксперты.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил большое значение модернизации теплоснабжения и важность вовлечения местных жителей. Он подчеркнул, что управдомы лучше всех знакомы с проблемами, зафиксированными в городском округе.

«Уверен, что теперь ни один вопрос по теплу и горячей воде не останется незамеченным, а утвержденные мероприятия коснутся каждого без исключения проблемного объекта теплоснабжения», - указал Хромушин.

Председатель ассоциации советов многоквартирных домов Подмосковья Олеся Тыщенко отметила также отметила важность обсуждения вопросов теплоснабжения на региональном уровне.

«Для нас, жителей Подмосковья, важен тот факт, что Правительство региона работает на опережение, не дожидаясь утверждения федеральной программы, и формирует собственную Госпрограмму в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в группе риска», - добавила Олеся Тыщенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Отопление
14 февраля 2024, 19:41
Более 5 тысяч родителей из Подмосковья получили выплаты на новорожденных с начала года
Министерство социального развития Подмосковья
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Более пяти тысяч родителей в Подмосковье получили денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей с начала года. Они производятся в рамках национального проекта России «Демография» и положены на каждого ребенка.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что мамы могут сделать выбор между набором «Я родился в Подмосковье» и деньгами.

«В текущем году на данную меру поддержки предусмотрено 1,2 миллиарда рублей», - указала Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья добавили, что наборы выдаются мамам прямо в роддоме, а выплаты начисляются в течение 10 дней. При этом женщинам не нужно заполнять документы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России. С начала прошлого года в Подмосковье действует уникальный проект «Наша женская консультация», в рамках которого женщины могут получить консультации и ответы на волнующие вопросы.

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Дети Женщины
14 февраля 2024, 19:22
Экскурсию для гвардейского класса Росгвардии провели в музее подмосковного парка «Патриот»
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области организовали экскурсию в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС России «Патриот» для учеников подольского кадетского класса Росгвардии. Мероприятие провели в преддверии Дня защитника Отечества.

В процессе экскурсии дети познакомились с экспонатами музея, где представлены образцы вооружения, артиллерии и военной техники. Они также посетили различные тематические зоны парка и узнали о средствах медицинской помощи и ракетно-артиллерийском снаряжении.

Ученики смогли почувствовать себя в роли водителя танка, а также наблюдали за ходом основных сражений через специальный бинокль. Они ознакомились с интерактивной картой, которая помогла им лучше понять исторические события.

Экскурсовод также продемонстрировал реконструкции исторических битв и большую экспозицию макетных полигонов. Дети были глубоко впечатлены историей Россией и выразили благодарность росгвардейцам за организацию такого интересного мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Экскурсии Музеи Росгвардия
14 февраля 2024, 19:01
ГУСТ Подмосковья назвал сумму штрафов за незаконную перевозку стройотходов с начала февраля
ГУСТ МО
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ГУСТ Подмосковья напоминает, что для транспортировки строительных отходов необходимо при себе иметь специальный документ — талон. Он подтверждает соответствие груза всем необходимым требованиям и нормам.

Только в феврале умные камеры ГУСТ зафиксировали 11 нарушений на общую сумму штрафов в 330 тысяч рублей. Большинство нарушителей обнаружили на дорогах Балашихи. Также без талонов транспортировку стройотходов осуществляли в Одинцове, Павловском Посаде и Рузе.

Чтобы получить специальное разрешение, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Дороги Экология Мусор

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