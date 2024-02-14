Анна Кротова провела встречу с руководством предприятия «Зика» в Лобне
Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова осмотрела завод «Зика». С руководством завода она обсудила пути взаимодействия предприятия и администрации.
В ходе визита, временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова, взяла на контроль вопросы, решение которых в компетенции администрации округа.
«Завод отвечает международным требованиям экологичности и безопасности. Это особенно важно для нас, поскольку завод находится в черте города», - отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.
Завод «Зика» - один из крупнейших производителей добавок для бетона, сухих строительных смесей, ПВХ мембран, напольных эпоксидных покрытий и сырья для пластифицирующих добавок в бетон.
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