Анна Кротова провела встречу с настоятелем Спасского храма в Лобне
Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова познакомилась с настоятелем Спасского храма в Киово протоиереем Михаилом Трутневым. Они обсудили различные вопросы.
В этом году исполнится 255 лет с момента основания храма.
«Это событие важно не только для прихожан, но и для всего города, ведь храм Спаса Нерукотворного - настоящее сокровище Лобни», - рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.
Подготовка к празднествам и вопрос о грядущем ремонте храма стали одними из главных тем встречи.
Спасский храм находится в микрорайоне Восточный, где в минувшем году провели благоустройство прилегающего к храму парка и набережной одноименного озера.
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