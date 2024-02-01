Анна Кротова провела встречу с настоятелем Спасского храма в Лобне

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В этом году исполнится 255 лет с момента основания храма.

«Это событие важно не только для прихожан, но и для всего города, ведь храм Спаса Нерукотворного - настоящее сокровище Лобни», - рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Подготовка к празднествам и вопрос о грядущем ремонте храма стали одними из главных тем встречи.

Спасский храм находится в микрорайоне Восточный, где в минувшем году провели благоустройство прилегающего к храму парка и набережной одноименного озера.

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