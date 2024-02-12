Анна Кротова провела первое общее совещание с городскими службами в Лобне

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На совещании Анне Кротовой сообщили о ежедневном вывозе нескольких тысяч тонн снега с улиц города. Уборка во дворах продолжается.

Специалисты Лобненской больницы сообщили о нескольких случаях заболевания корью. По гриппу и ОРВИ ситуация в городе находится под контролем.

Представители блока культуры и спорта рассказали, что анонсы мероприятий публикуются в социальных сетях администрации округа и учреждений. Вскоре афиши начнут и в домовых чатах.

Директор МАП № 9 Сергей Бизяев доложил о работе «Мострансавто» и борьбе с нелегальными перевозчиками.

Анна Кротова отметила, что в Лобне усилят контроль за оплатой проезда наличными или переводом на карту. За это нарушение контролеры будут штрафовать безбилетных пассажиров и водителя.

Также с 5 февраля МТДИ и ГУСТ займутся эвакуацией автомобилей за неправильную парковку и другие нарушения.

Следующее совещание в общегородском формате пройдет на этой неделе.

«Формат мне понравился, будем собираться на регулярной основе. Но я хочу, чтобы на нем присутствовали не только представители городских служб и администрации. Нам нужно мнение общественников и активистов - взгляд изнутри», - отметила Анна Кротова.

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