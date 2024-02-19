Анна Кротова познакомилась с актерами и руководством театра «Камерная сцена» в Лобне

Сегодня в Лобне планируется наладить взаимодействие между школами и учреждениями культуры. В том числе для того, чтобы классы могли посещать спектакли по сниженной стоимости.

«Это здорово, что в таком небольшом городе целых два театра - кукольный и драматический. Театр мне понравился, очень уютный. Приятно удивил и богатый репертуар, для зрителей всех возрастов. Обратила внимание, как много детей было на спектакле. Отличный план - дополнить впечатления от прочтения книги просмотром постановки», - написала Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Напомним, театр «Камерная сцена» участвует в федеральном проекте «Пушкинская карта». Благодаря этому молодежь может воспользоваться льготным посещением культурных мероприятий в Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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