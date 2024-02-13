Анна Кротова поручила УК «ВСК-Комфорт» устранить недочеты в работе

Проверка была вызвана многочисленными жалобами на некачественное обслуживание жителей, а также текущими изменениями внутри компании.

«В шесть утра на стоянке у Дворца спорта 130 человек, все как один, нарядились для встречи со мной в оранжевые жилетки с эмблемой компании. Видимо, для наглядности. План нового руководства УК - выйти из кризиса, в котором пребывала компания из-за отсутствия грамотных управленческих решений», - рассказала Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Представители управляющей компании сообщили, что для более эффективной очистки закрепленных территорий от снега они привлекли еще шесть самосвалов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».