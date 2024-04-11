11 апреля 2024, 17:33

Анна Кротова поможет заводу «Формалайн» в Лобне решить вопросы с ресурсоснабжающими организациями

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Анна Кротова посетила завод «Формалайн», занимающийся производством упаковки для различных товаров. Глава Лобни пообещала помочь предприятию в решении текущих задач, связанных с ресурсоснабжением.

Завод «Формалайн» является одним из ключевых предприятий города и на протяжении более двух десятков лет удерживает высокую репутацию на рынке.

В ходе визита Анна Кротова обсудила с руководством компании широкий спектр вопросов, касающихся поддержки бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

«История компании началась еще более 20 лет назад. За это время производство зарекомендовало себя на рынке. Мы обсудили с руководством компании федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Это немаловажный фактор успешного развития», - отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Заводы
11 апреля 2024, 17:49
Пункты с кормом для уток и белок появились в Одинцове
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Автомат для продажи корма для уток установили на центральной площади в Одинцове. Это уже вторая подобная точка в городском округе. Стоимость одной порции лакомства — 30 рублей.

Всем водоплавающим запрещены заплесневелые продукты, в том числе фастфуд, чипсы и попкорн, соленое и сладкое. Вредные продукты ослабляют здоровье птиц. Пернатым лучше полакомиться пшеничным или кукурузным зерном, ячменем, перловой кашей, мелкими кусочками овощей, листьями салата или шпината.

Белок можно кормить орехами в скорлупе, кроме миндаля и арахиса, семечками в сыром виде, ягодами в небольшом количестве, подсушенными фруктами и овощами: яблоками, абрикосами, морковью, огурцами, а также сухарями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Еда Животные
11 апреля 2024, 17:48
Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе построят к декабрю
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство детского сада в микрорайоне Боброво в Ленинском округе. Работы планируют завершить к декабрю этого года.

Как рассказали в ведомстве, детский сад начали строить в августе 2023-го года. Сейчас там ведут работы на уровне третьего этажа, укладывают стены и наружные коммуникации. Готовность объекта составляет 35%.

В детский сад смогут ходить 325 человек. Там сформируют 14 групп для ребят от двух до семи лет. Для них обустроят раздевалки, игровые, столовые и другие помещения. На территории появятся зоны для прогулок, спортивные площадки и теневые навесы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером по строительству и обновлению школ. Кроме того, в регионе действует программа поддержки молодых учителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады Ленинский округ
11 апреля 2024, 17:38
Детскую площадку обновили в деревне Ратчино
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Работники «Благоустройства и озеленения» ежедневно наводят порядок на детских игровых площадках округа.На детской игровой площадке в деревне Ратчино специалисты починили качели, убрали мусор и надписи с игровых элементов.

Прежде всего, внимание уделяется ремонту объектов, представляющих опасность травмирования для детей. Сотрудники также приводят в порядок всю территорию детской площадки. Постоянный уход за элементами площадки и очистка территории способствуют созданию безопасной и уютной зоны для досуга детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел» , участниками станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работники «Благоустройства и озеленения» ежедневно наводят порядок на детских игровых площадках округа.

На детской игровой площадке в деревне Ратчино специалисты починили качели, убрали мусор и надписи с игровых элементов.

Благоустройство Дети Воскресенск
11 апреля 2024, 17:32
Спортсмены из Лобни выиграли 6 медалей на всероссийском турнире по тхэквондо
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Воспитанники лобненского спортивного клуба завоевали шесть бронзовых медалей на турнире по тхэквондо «Битва в Подмосковье». Событие собрало более 800 спортсменов со всей России.

Гордостью клуба и города стали Елизавета Чеканова, Арина Чернова, Александр Чернов, Артем Марчук, Амир Омаев и Михаил Вознюков, каждый из которых внес свой вклад в командный успех.

Особое внимание заслуживают Артем Марчук и Михаил Вознюков, которые не только завоевали медали, но и успешно выполнили нормативы «Кандидат в мастера спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только. В общей сложности до конца 2026 года таких объектов появится свыше 30.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

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