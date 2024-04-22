Анна Кротова открыла проект «Лобня спортивная»

«В нашем проекте сделаем упор на то, чтобы как можно больше спортсменов из Лобни могли развивать свои навыки и завоевывать признание на самом высоком уровне», - рассказала глава округа Анна Кротова.

Сейчас, как напомнила Кротова, во дворце спорта Лобни проходит чемпионат России по карате-до Сито-рю. Соревнования собрали более тысячи участников из 30 городов страны. Глава Лобни посетила лично понаблюдала за поединками и вручила награды тренерскому и судейскому составам.

Также Анна Кротова посетила тренировку шпажистов, где занимаются более 150 детей в возрасте от восьми до 17 лет, и встретилась с баскетболистами юниорской команды, недавно завоевавшей региональный чемпионский кубок. Молодые спортсмены пригласили главу города на следующий матч и предложили провести товарищескую встречу с командой администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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