Анна Кротова официально вступила в должность главы городского округа Лобня

Нового руководителя поздравили бывшие коллеги из правительства Московской области, включая вице-губернатора Ирину Каклюгину. На мероприятии присутствовали представители бизнеса, общественности, образования, медицины и ветераны.

Во время церемонии Анна Кротова принесла присягу на верность народу, конституции страны и уставу города.

За первый месяц своей работы глава инициировала ряд значимых проектов, направленных на улучшение жизни в Лобне. Среди них - капитальный ремонт жилых домов, обновление автобусного парка, пересмотр организации дорожного движения, обслуживание железнодорожной станции, расчистка снега, а также реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры. В основе всех этих начинаний лежали предложения и пожелания граждан.

В скором времени администрация Лобни представит стратегический план развития городского округа, в котором будут определены приоритетные направления работы. Это касается как крупных инфраструктурных проектов, так и программ, способствующих повышению инвестиционной привлекательности Лобни и улучшению качества жизни его жителей. Основная цель - обеспечить городу лидирующие позиции среди других муниципалитетов Подмосковья.

Ранее глава муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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