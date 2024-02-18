18 февраля 2024, 14:16

Анна Кротова оценила проделанную работу по реконструкции центрального парка Лобни

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы Лобни рассказала о подготовительных работах реконструкции центрального парка. На общественной территории демонтировали старые аттракционы, малые архитектурные формы, а также объекты благоустройства.

Материалы, которые больше не могут быть использованы, отправлены на металлолом, а те, что находятся в хорошем состоянии, будут установлены во дворах и других общественных местах весной.

Сотрудники отдела благоустройства вместе с директором парка, подрядчиком и активными жителями провели обсуждение плана работ и договорились о регулярных встречах перед каждым этапом реконструкции. Решения о вырубке деревьев приняли на основе мнения горожан и посетителей парка. После завершения работ по благоустройству члены комиссии определят места для компенсационной посадки новых деревьев и кустарников.

Кроме того, участники встречи обсудили процесс очистки снега в парке. Для удобства жителей, прогуливающихся с детьми и домашними животными, дорожки чистятся до асфальтового покрытия, и не используется песко-солевая смесь.

Напомним, что реконструкция центрального парка культуры и отдыха планируется завершить к концу текущего лета.

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Лобня Парки
18 февраля 2024, 15:22
Андрей Воробьев: Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ
Телеканал «360»
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День образования стартовал на выставке «Россия» на ВДНХ. Подмосковье удостоилось награды за развитие инфраструктуры и поставило цель — отличиться по качеству образования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на форуме и рассказал о задачах региона на ближайшие годы.

День образования стартовал на выставке «Россия» на ВДНХ. Подмосковье удостоилось награды за развитие инфраструктуры и поставило цель - отличиться по качеству образования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на форуме и рассказал о задачах региона на ближайшие годы.

Он поблагодарил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову и министра просвещения Сергея Кравцова за высокую оценку работы Подмосковья по развитию системы образования.

«Московская область - лидер по строительству и обновлению школ», - отметил Воробьев.

Строительство новых школ и детских садов На сегодняшний день в Подмосковье насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек. Именно поэтому регион сделал упор на строительство новых учебных заведений.

«Всего за 10 лет в Подмосковье их появилось 236, сейчас мы строим в два раза больше. В прошлом году открыли 34, в этом планируем 44. Особая гордость - наши школы-гиганты. Это и „Гусарская баллада“, и новые школы на две и 2,2 тысячи мест, которые мы строим в Лобне и в Котельниках», - сообщил губернатор.

Обновление действующих общеобразовательных учреждений Воробьев подчеркнул, что обновление общеобразовательных учреждений ведется по президентской программе капитального ремонта. В прошлом году удалось отремонтировать 63 школы, а в ближайшие три года планируется провести работы еще в 142 заведениях.

«Наша задача - не просто придать зданиям новый облик, но и сделать их комфортными и современными, при этом сохранив самобытность. Это касается и детских садов. За прошлый год мы отремонтировали 23 здания, за следующие три года планируем отремонтировать еще 51», - отметил губернатор Московской области.

Поддержка учителей в Подмосковье Отдельное внимание глава региона уделил поддержке учителей, без которых строительство новых школ не имело бы смысла. С полным списком специальных программ помощи можно ознакомиться по ссылке.

Благодаря педагогам, которые трудятся на территории Подмосковья, 125 учеников стали победителями международных олимпиад, а 375 человек получили дипломы всероссийской олимпиады школьников.

«Расширяем меры поддержки, чтобы привлечь новых специалистов. С этого года мы начали компенсировать аренду жилья - 20 тысяч в месяц, а также выплачивать гранты школам 14 округов Примкадья - 80 тысяч ежемесячно за каждого привлеченного специалиста», - добавил Воробьев.

Улучшение среднего профессионального образования В заключение губернатор рассказал об улучшении среднего профессионального образования. В Подмосковье работают 37 колледжей, которые постарались сделать современными и привлекательными для новых учеников.

«Для трудоустройства ребят внедрили федеральную программу „Профессионалитет“. Каждый год выпускается около 20 тысяч специалистов, 85% сразу трудоустраиваются по специальности», - подытожил Андрей Воробьев.

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Школы Андрей Воробьев Учителя Школьники Образование Выставка-форум «Россия»
18 февраля 2024, 15:10
Новые музыкальные инструменты по программе «Культурная среда Подмосковья» закупят для школы искусств Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Директор центральной детской школы искусств Химок Инна Монастырская рассказала, что школа получила региональную поддержку на дальнейшее развитие. По программе «Культурная среда Подмосковья» для оркестров закупят новые музыкальные инструменты.

В прошлом году центральная детская школа искусств вошла в топ рейтинга творческих образовательных учреждений Министерства культуры и туризма Московской области и была включена в программу поддержки преподавательского состава. Это позволило школе быть одной из самых крупных и хорошо оборудованных творческих школ в регионе.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что инвестиции государства в детское творческое развитие признают талант и старания детей. Участие школьников в современном образовании под руководством опытных преподавателей формирует новых талантливых хореографов, танцоров и художников, которые будут представлять городской округ на региональном и международном уровнях.

Напомним, в рамках программы губернатора Андрея Воробьев а «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления для горожан.

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Дети Школы Химки
18 февраля 2024, 15:09
Компания из Подмосковья планирует оснастить спасательными системами учебные заведения региона
Светлана Борщева
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Компания «Самоспас» планирует оснастить своими системами учебные заведения в Подмосковье. Она специализируется на разработке и производстве средств для спасения и эвакуации при пожаре.

Компания также занимается разработкой систем для роддомов, обеспечивая эвакуацию рожениц и младенцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей.

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Более 17 лет компания занимается разработкой и внедрением систем безопасности работы на высоте, а также систем спасения и эвакуации при чрезвычайных ситуациях. В основном это канатно-спускные автоматические устройства, которые применяются в случае блокировки путей отступления огнем или дымом.

За два года пребывания в Московской области компания привлекла инвестиции в размере более 150 миллионов рублей, развернула новый цех в Истринском округе, увеличила производственные мощности в 2,5 раза и расширила ассортимент спасательных средств при пожаре.

«Дети - это самый незащищенный слой населения. Если они находятся на высоте и случился пожар или другая ЧС, нужно максимально быстро детей эвакуировать из здания в безопасное место. Наша компания как раз и занимается разработкой и производством таких систем, адаптированных в том числе для малышей», - рассказал генеральный директор «Самоспас» Илья Маликов.

Пожары Эвакуации
18 февраля 2024, 14:47
Анна Кротова провела очередное общегородское совещание с городскими службами в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова провела очередное общегородское совещание. На обсуждение вынесли вопросы уборки снега, работы транспорта и здравоохранения. Особое внимание обратили на профилактику пожаров в многоквартирных домах.

Случаи пожаров участились в сравнении с прошедшим годом. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова сообщила о необходимости усиления контроля.

«Мы начнем большую профилактическую информационную кампанию вместе с Главным управлением профильного Министерства о мерах недопущения пожароопасных ситуаций», - рассказала Анна Кротова.

Главе городского округа сообщили о ежедневном вывозе нескольких тысяч тонн снега с улиц города. Уборка во дворах продолжается.

Главный врач Лобненской больницы доложила об эпидемиологической ситуации в городе. На данный момент заболеваемость гриппом и ОРВИ под контролем.

Директор МАП № 9 «Мострансавто» Сергей Бизяев рассказал о работе общественного транспорта. В Лобне работает 63 автобуса на 13 маршрутах. Изменилась схема посадки на маршруты № 1 и № 21. На данный момент большинство пассажиров приходят на остановочный пункт у дома № 4 по улице Ленина. Место стоянки автобусов № 1 и № 9 перенесут с Красной Поляны в микрорайон Южный.

На постоянной основе проводят проверки в городских автобусах. С 12 февраля контролеры оштрафовали 55 безбилетных пассажиров и 25 водителей автобусов, которые брали оплату наличными средствами и переводами. По сообщению Анны Кротовой, один такой водитель был уволен.

Также на совещании выступили представители направлений культуры и спорта. Афиши их мероприятий будут опубликованы в социальных сетях.

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ЖКХ Лобня Врачи

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