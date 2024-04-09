Анна Кротова навестила детей-сирот из семейного центра «Лобненский»
Глава городского округа Анна Кротова посетила центр семьи и помощи детям «Лобненский». На текущий момент в центре проживает 12 воспитанников, самому младшему из которых на следующей неделе исполнится всего три месяца. Часть из них сироты, часть — остались без попечения родителей
Учреждение получает поддержку от коммунальных служб и общественных организаций Лобни. Волонтеры и спорткомитет регулярно организуют для ребят развивающие и развлекательные мероприятия. Однако работники центра признались, что организации очень не хватает мужских рук.
«Воспитанники центра живут в уютной, домашней атмосфере. Очень хорошие, светлые ребята, и самостоятельные - испекли торт к моему приезду», - поделилась в своем глава Лобни Анна Кротова.
Во время визита главы городского округа также обсудили будущие активности для воспитанников центра. В частности, речь шла о приглашении детей на мероприятия, которые будут организованы учреждениями культуры Лобни во время школьных каникул.
Напомним, что в Московской области решили дополнительно защитить права детей-сирот и продлили выдачу сертификата на жилье в регионе с 18 лет по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьев а.
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