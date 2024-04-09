Анна Кротова навестила детей-сирот из семейного центра «Лобненский»

Клещи активизировались в Подмосковье и могут кусать как животных, так и людей, в том числе маленьких. Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, что делать, если насекомое присосалось к ребенку.

Врачи говорят, что сами по себе укусы клещей не опасны, но через слюну насекомого в организм могут проникать серьезные инфекционные и вирусные заболевания. Поэтому при прогулках на природе нужно защищать детей прилегающей к телу длинной одеждой, а по возвращении домой тщательно осматривать волосы, кожу (особенно головы), за ушами, вокруг шеи, в области бровей и ресниц, а также под мышками.

«Клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. Необходимо также закрыть голову девочек косынкой, волосы собрать. Используйте репеллент от насекомых для защиты от укусов у детей старше двух лет. Всегда внимательно следуйте инструкциям на этикетке при нанесении репеллента», - добавила Нисо Одинаева.

Если клещ все же укусил, как можно быстрее извлеките его. Вероятность заражения минимальна, если снять насекомое менее, чем через 24 часа после присасывания. Не используйте масло или кремы. Захватите клеща максимально близко к коже пинцетом, ниткой или специальным устройством. Важно не сжимать живот насекомого, потому что это увеличивает риск заражения. Плавно тяните клеща наверх, но не вращайте. Укус обработайте антисептиком. Положите насекомое в стерильную баночку и отвезите в ближайшую лабораторию на исследование. Если клещ инфицирован, пострадавшему перезвонят и назначат лечение.

В Подмосковье эндемичными по клещевому энцефалиту являются Талдомский и Дмитровский округа. Список эндемичных зон приведен в памятке Роспотребнадзора.

Единственным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, отметила Нисо Одинаева. В России зарегистрированы вакцины «Клещ-Э-Вак», «ЭнцеВир», а также вакцина против клещевого энцефалита сухая.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

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