Анна Кротова доложила Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году

«Лобня - важный округ. Здесь большие инвестиции в рамках президентских проектов - это и Северный обход, и строительство социальных объектов. Поэтому будем вам во всем оказывать поддержку», - отметил Воробьев.

Северный обход Лобни будет включать транспортную развязку на Рогачевском шоссе, а также подъезд к улице Гагарина. По словам Кротовой, новый транспортный объект позволит разгрузить центр самого округа.

Еще одно важное направление - обустройство комфортных и безопасных переходов для жителей, поскольку через город проходят железнодорожные пути. Прежде всего, необходимо построить пешеходный вестибюль с лифтами и эскалаторами на станции «Лобня».

«Я продолжаю тесно работать с РЖД. В настоящий момент идет разработка основных проектных решений по строительству конкорса. С апреля уже планируется приступить к работам по переустройству железнодорожной инфраструктуры», - подчеркнула Кротова.

Губернатор сообщил, что в этом вопросе будет оказана максимальная поддержка. Глава округа рассказала и о других важных проектах, реализация которых запланирована на 2024 года. Так, уже в августе должны открыть одну из самых больших в Подмосковье школ для 2,2 тысячи учащихся.

«В настоящий момент ее строительная готовность - 43%. Она разгрузит большое количество других учебных заведений, прежде всего, это школы № 5, № 3 и № 8», - прокомментировала Кротова.

Помимо этого, в 2024 году откроют два детских сада: в микрорайоне Катюшки и на улице Борисова. Глава Лобни доложила и о планах по благоустройству. Сейчас в округе продолжается реконструкция Центрального парка, завершить которую планируют уже в сентябре. Преобразится и сквер защитников Москвы - в 2021 году проект благоустройства общественного пространства занял первое место в народном голосовании.

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