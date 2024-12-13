13 декабря 2024, 21:46

Анимационное шоу для детей пройдет в Химках 14 декабря

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Анимационное шоу «Дед Мороз против Санта Клауса» проведут в парке «Лукоморье». Игры, конкурсы и горячие танцы — веселая программа ждет гостей и жителей Химок от четырех до 16 лет.

Праздничная программа пройдет 14 декабря в 15:00 в парке «Лукоморье» в микрорайоне Сходня.

«Всем хочется погрузиться в атмосферу Нового года и почувствовать праздничное настроение. Поэтому мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для юных химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше - мастер-классы на свежем воздухе», - отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Помимо этого, 21 и 22 декабря с 12:00 до 19:00 в торговом центре «Мой» будет работать «Мастерская Деда Мороза». Участники программы смогут сделать символы Нового года своими руками и забрать их на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Дети Химки
13 декабря 2024, 22:04
Мастер-класс по росписи новогодних игрушек прошел в школе № 22 в Балашихе
Медиасток.рф
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В преддверии новогодних праздников директор школы № 22 обратилась в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» с просьбой организовать творческий мастер-класс для учеников второго класса. Инициативу поддержали волонтеры «Молодой Гвардии», которые провели урок по росписи новогодних игрушек в рамках партийного проекта «Доброе дело».

Мероприятие подарило детям возможность проявить свою фантазию, узнать больше об истории Нового года и создать уникальные украшения для праздничной елки. Каждый ребенок смог расписать игрушку своими руками, вложив в нее частичку своего настроения и творчества.

«Мы рады, что смогли подарить детям радость творчества и познакомить их с историей Нового года. Подобные мастер-классы - это не просто занятие, а возможность выразить свою индивидуальность и создать что-то особенное своими руками. Уверен, что каждый участник ушел домой с улыбкой и прекрасным настроением», - отметил руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Молодогвардейцы подчеркнули, что участие в таких проектах помогает не только поддерживать жителей города, но и вдохновлять других на добрые дела. Проект «Доброе дело» становится важным элементом социальной жизни, объединяя людей и создавая атмосферу взаимопомощи и поддержки.

Волонтеры Школьники Балашиха Новый год
13 декабря 2024, 21:44
Итоги года в сфере развития образования подвели в Дмитровском округе
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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В Дмитровском городском округе работают 32 образовательных учреждения, включая 28 школ, два детских сада и два центра дополнительного образования. В них обучаются почти 35 тысяч детей. В 2024 году в округе появились новые образовательные объекты.

В Дмитрове открылась Инженерная школа на 1,1 тысячи мест, а территории школ № 8 и № 9 были благоустроены после капитального ремонта. В Останкинской школе заработало отделение «Мечта» для дошкольников, рассчитанное на две группы по 70 мест.

Дмитровская гимназия «Логос» заняла восьмое место среди школ Московской области и вошла в топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, заняв 74-е место. Также в число лучших школ Подмосковья вошли гимназия «Логос» и лицей № 4. Кроме того, гимназии «Логос» и «Дмитров» стали флагманскими школами региона. В округе продолжается развитие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Сейчас их уже 18, два из которых открылись в Каменской школе № 2 и Синьковской школе № 2.

Ряд школ округа участвуют в образовательных проектах: девять школ внедряют программу «Эффективная начальная школа», одна - проект «Умные каникулы», шесть - «Школа полного дня», а еще шесть - «Школы-наставники». В девяти школах работают 17 предпрофессиональных классов разных направлений, включая IT, медицинские, аграрные, предпринимательские и психолого-педагогические.

На базе Центра детского творчества «Радуга» действует центр олимпиадного движения «Успех», где более 200 детей изучают шесть предметов. С сентября 2024 года в 12 детских садах открылись 15 специализированных групп для детей с особенностями здоровья. Для этого были подготовлены специалисты, приобретено оборудование и лицензированы медицинские кабинеты.

Ученики округа показали высокие результаты в олимпиадах: восемь призовых мест на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и 161 - на региональном этапе. По итогам ЕГЭ ученики получили 11 стобалльных результатов, один из которых - по двум предметам. Более 11% выпускников набрали свыше 250 баллов по трем предметам, а 60% получили от 80 до 100 баллов хотя бы по одному предмету.

Дарья Глебова, воспитатель детского сада № 86 «Звездочка», стала победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2023».

В рамках развития дополнительного образования в округе сертифицировано 27 школьных спортивных клубов, 25 театров, 25 музеев и 15 туристических клубов, которые реализуют общеразвивающие программы.

«Мы уверены, что качественное образование - это основа успешного будущего наших детей. Наша задача - создать условия для раскрытия их потенциала и предоставления качественных образовательных услуг», - подчеркнула заместитель главы округа Ирина Костышина.

Дмитров Образование
13 декабря 2024, 21:26
Проект благоустройства парка «Березовая роща» представили жителям Дмитрова
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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В центральной библиотеке Дмитрова состоялась встреча с жителями города, посвященная обсуждению проекта реконструкции парка культуры и отдыха «Березовая роща». Инициатором мероприятия выступил временно исполняющий обязанности главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

О предстоящем обсуждении жители были заранее уведомлены через социальные сети. Иван Юрьевич отметил, что все, что касается интересов жителей, всегда должно обсуждаться вместе. Благодаря этому в округе появился современный и уютный парк, где каждый сможет найти занятие по душе.

Авторы проекта - Наталья Степкина и Мария Желтикова из компании «Юнистрой Проект» - представили концепцию обновления парка. На слайдах была показана схема размещения зон активного отдыха, тихих прогулочных аллей, детских площадок и малых архитектурных форм.

Жители активно включились в обсуждение и предложили множество идей. Среди них - создание терренкуров для прогулок и занятий ходьбой, обустройство шахматных зон, а также перенос обелиска «Участникам войн и вооруженных конфликтов» на территорию парка. Кроме того, участники встречи высказались за использование материалов и оборудования от местных производителей при реализации проекта.

Планируется, что дальнейшие обсуждения позволят учесть все предложения и сделать проект максимально комфортным и функциональным для горожан.

Благоустройство Дмитров Парки
13 декабря 2024, 21:19
Дмитровский округ стал лидером Подмосковья по производству сельхозпродукции
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Дмитровский городской округ традиционно занимает ведущие позиции в Московской области по производству сельскохозяйственной продукции, особенно картофеля и овощей. Основными предприятиями, обеспечивающими высокий уровень аграрного производства, являются агрохолдинг «Дмитровские овощи», ООО «Мосагрофуд-Д», ООО «Дока-Генные Технологии», ЗАО «Куликово» и ООО «Дубна плюс».

В 2024 году общая площадь ярового сева сельскохозяйственных культур в округе составила 14,1 тысячи гектаров, из которых 4,2 тысячи было отведено под картофель, а 3,7 тысячи под овощи. Несмотря на сложные погодные условия, включая заморозки и обильные дожди, аграриям округа удалось сохранить высокие показатели урожайности. В этом году собрано 54 тысячи тонн овощей, 66 тысячи тонн картофеля, 720 тонн масличной культуры и 17 тысяч тонн зерновых.

Особое место в аграрной отрасли округа занимает выращивание салатов. В селе Орудьево успешно работает компания ООО «Веселый агроном», специализирующаяся на производстве кочанных салатов. Основными клиентами предприятия являются крупные заводы по переработке салатов и дистрибьюторы из разных регионов России, которые поставляют продукцию в сети общественного питания, такие как «Бургер Кинг», «Вкусно и точка» и «Rostic’s». В 2025 году компания планирует расширение производственных мощностей за счет аренды новых земельных участков, а также осваивает новое направление - выращивание тюльпанов. Первые цветы планируется срезать уже в следующем году.

Животноводство также остается важной отраслью для Дмитровского округа. В хозяйствах насчитывается 5 620 голов крупного рогатого скота, включая 2 610 голов дойного стада. В 2024 году ООО «Мосагрофуд-Д» обновило поголовье, закупив 200 коров айширской породы, что позволит увеличить надои молока в будущем. Общий надой молока по округу в этом году составил 15,2 тысячи тонн. Лидером в отрасли молочного животноводства остаётся ООО «Дубна плюс», где за девять месяцев 2024 года произведено 9 088 тонн молока.

Предприятия округа активно развивают переработку молочной продукции. АО «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «Братья Чебурашкины» вошли в число лидеров Подмосковья по производству сливочного масла за первые семь месяцев 2024 года.

«Развитие сельского хозяйства в Дмитровском округе не стоит на месте: открываются новые предприятия, строятся индустриальные парки, осваиваются новые направления производства. Аграрии Дмитровского округа продолжают укреплять свои позиции на рынке сельскохозяйственной продукции, что способствует обеспечению жителей качественными и доступными продуктами питания», - отметил врио главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Дмитровский городской округ уверенно сохраняет статус одного из ключевых аграрных регионов Московской области, демонстрируя стабильный рост производства и внедрение новых технологий в сельском хозяйстве.

Сельское хозяйство Дмитров

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