Андрей Воробьев: жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением

«Приехал в Климовск - жителям я обещал бывать тут регулярно. Начали с поселка Южного, где мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска тепла: дома старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение», - сообщил глава Подмосковья.

Всего в поселке 42 дома: девять- в хорошем состоянии, их мы трогать не будут.

Тем, у кого квартира в социальном найме, смогут предложить выкуп этой жилплощади, приобретение другой квартиры в доме на вторичном рынке и строительство нового многоквартирного дома в Климовске для жителей расселяемых домов.

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Все вопросы, связанные с отоплением в Климовске, более недели остаются в зоне особого внимания. В микрорайоне были сложности разной степени, причина - коммунальная авария на частной котельной. Тепло уже удалось вернуть в дома, но проверки сетей стали регулярными. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в поселок Южный.