07 февраля 2024, 21:13

Андрей Воробьев заявил, что директора новой школы в Павловской Слободе уже выбрали

Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Андрей Воробьев рассказал в своем Telegram-канале о новой школе, которую строят в Павловской Слободе. Она сможет принять 1100 детей, а открытие планируется к новому учебному году.

По словам губернатора, директора уже выбрали.

«Им станет Елена Викторовна Дятлова. Опытный педагог, которая более 24 лет проработала в школах Москвы и Подмосковья. Сейчас мы набираем учителей, всего будет 56 специалистов», - сообщил Воробьев.

В школе будут несколько профильных классов: инженерный, педагогический и медицинский, и два спортивных класса для малышей и старшеклассников. Появятся творческие и лаборантские мастерские, площадки для игр и тренировок, а также большая библиотека, актовый зал, столовая и медкабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев рассказал в своем Telegram-канале о новой школе , которую строят в Павловской Слободе. Она сможет принять 1100 детей, а открытие планируется к новому учебному году.

Школы Андрей Воробьев
07 февраля 2024, 20:48
Михаил Хайкин доложил Андрею Воробьеву о благоустройстве Истры
Министерство благоустройства Московской области
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Министр Благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил о результатах и планах благоустройства в Истре губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Сделано уже многое, и немало дел запланировано на 2024 год.

По словам Хайкина, за пять лет работы министерства благоустроили парк на набережной реки Песочной, парк культуры и отдыха на реке Истре, территорию Торговой площади, пляж на берегу реки Истры и лесопарк «Шишкин лес».

«Лесопарк в Павловской Слободе „Шишкин лес“ один из девяти лесопарков, запланированных для благоустройства по программе губернатора „Парки в лесу“ в 2023 году. В результате благоустройства в нем появились удобные дорожки для прогулок, велодорожки, спортивная и детская площадки, пункт проката спортивного оборудования» - отметил Хайкин.

Открытие Центральной части в Дедовске в районе улицы Гагарина запланировано на 2024 год.

В 2024–2025 годах планируется открытие лесопарка «Истринский лес» в городе Истра.

«В Истринском лесу будут проложены пешеходные маршруты протяженностью 3,4 км, лыжная трасса 1,5 км. Также на территории появятся детские и спортивные площадки», -пояснил министр.

Все работы будут вестись по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале , что в январе 2024 года лесопарк «Шишкин лес» посетили 20 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Истра
07 февраля 2024, 20:24
Новая школа на 1100 мест появится в Мытищах в конце 2024 года
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Строительство новой современной школы в Мытищах завершат в декабре текущего года. Образовательная организация распахнет свои двери в деревне Сухарево.

На данный момент в школе выполнено 47% монолитных работ, а также активно ведутся работы по прокладке наружных сетей. Следующий этап строительства предусматривает обустройство инженерных коммуникаций. В летний период запланировано благоустройство территории вокруг школы. На стройплощадке трудятся 82 рабочих и три единицы строительной техники.

Новое учебное заведение строится в рамках президентского проекта «Образование» и региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». После открытия нагрузка на существующую школу в селе Марфино значительно снизится.

В школе будут созданы все условия для качественного и современного образования, включая. Для детей там оборудуют современные учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую, спортивное ядро, а также игровые и детские площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе, которая заработает уже в новом учебном году. В учебном заведении для детей будет работать множество кружков и секций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи Строительство
07 февраля 2024, 20:10
«Планируем крупную закупку». Андрей Воробьев посетил подразделение компании «Мострансавто»
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Андрей Воробьев посетил МАП № 7 — подразделение компании «Мострансавто», которая обслуживает более 70% автобусных маршрутов в Подмосковье. В этом году Московская область планирует закупить более 1100 новых автобусов.

Губернатор осмотрел образцы новых автобусов, зону технического обслуживания, а также провел встречу с руководителями филиалов и производственных баз «Мострансавто».

Он отметил, что Московская область растет с каждым годом, поэтому тема общественного транспорта становится все более значимой.

«Мы понимаем, что без должного оснащения автобусами, их ремонта, внедрения технологических решений, как, например, цифровизация диспетчерской службы, невозможно управлять такой большой системой. Это серьезная задача - ее можно решить только командным подходом», - заявил Андрей Воробьев.

По его мнению, самым серьезным вызовом сейчас является нехватка работников.

«В „Мострансавто“ требуется порядка одной тысячи водителей, около 300 слесарей. При том, что средняя зарплата водителей составляет 95 тысяч рублей, а с февраля мы проиндексировали ее на 5,5%. Также продолжим обновлять автопарк. В прошлом году приобрели 1300 единиц, и в этом планируем крупную закупку», - добавил губернатор.

Несмотря на то, что на балансе у «Мострансавто» более 5,6 тысячи автобусов и парк техники обновляется ежегодно, в компании рассматривают возможность пополнения автопарка и автобусами китайских производителей. Несколько образцов сегодня показали Андрею Воробьеву.

Также в компании отметили, что для привлечения специалистов в «Мострансавто» действуют еще ряд мер поддержки - подъемные по 10 тысяч рублей в течение трех месяцев, выплата по программе «Приведи друга» 10 тысяч рублей и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев посетил МАП № 7 - подразделение компании «Мострансавто», которая обслуживает более 70% автобусных маршрутов в Подмосковье. В этом году Московская область планирует закупить более 1100 новых автобусов.

Андрей Воробьев Автобусы
07 февраля 2024, 20:07
Администрация Мытищ взяла под контроль вопрос вывоза снега с улиц городского округа
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На прошедшей в пятницу встрече представителей администрации городского округа Мытищи с местными жителями обсудили состояние улично-дорожной сети. Вопросы о содержания дорог, а также и необходимости уборки снега в период зимних осадков власть взяла на особый контроль

Представители администрации Мытищ, Мосавтодора и активные жители провели выездную проверку проблемных локаций в городском округе. Особое внимание уделили микрорайонам Пироговский, Мытищинской и Совхозной улицам, а также жилому комплексу «Императорские Мытищи», где ранее фиксировали критические замечания по состоянию дорог, тротуаров и остановок.

Жители выразили обеспокоенность по поводу уборки снега в зимний период, подчеркнув важность данного вопроса для обеспечения безопасности и комфорта передвижения. Администрация города взяла на себя обязательство оперативно решить все выявленные проблемы, а Мосавтодор обеспечит чистку дорог, находящихся в его ведении.

В администрации отметили, что через две недели пройдет повторный объезд территорий с участием жителей для оценки проделанной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе работы по уборке снега идут по утвержденной схеме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Дороги

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