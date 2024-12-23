Андрей Воробьев: зарплаты соцработников Подмосковья проиндексируют на 10-20%
Зарплаты социальных работников Подмосковья проиндексируют на 10-20% с 2025 года.
Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на традиционном обращении к жителям.
Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на традиционном обращении к жителям.
Специалисты СОБР «Булат» встретились четвероклассниками гимназии № 3 и вручили им новогодние подарки. Они показали ребятам видеоролик о своей работе и дали примерить форменное обмундирование, общий вес которого достигает более 20 килограммов.
Также о своей работе рассказали сотрудники Серпуховского ОВО, которые пригласили учеников школы № 10 на территорию подразделения.
Мера начнет работать с 2025 года, сообщил глава Подмосковья.
Зрителей концерта удивляли со сцены профессиональными вокальными и танцевальными номерами дети с ограниченными возможностями здоровья, демонстрируя мастерство исполнения и актерские таланты. Приглашенной гостьей стала дрессировщица из мытищинского клуба «Активное долголетие». Помимо развлекательной программы, дети получили новогодние подарки, что стало завершающим этапом масштабной благотворительной акции, организованной сообществом «Нежный бизнес», администрацией городского округа Мытищи, при поддержке Союза женщин России и некоммерческой организации «Союз содействия женскому предпринимательству».
«Цель этого праздника - подарить яркие, позитивные эмоции и подарки тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. И нам удалось создать безопасное пространство для детей с особенностями, потому что они не всегда могут посещать какие-то мероприятия», - рассказала куратор благотворительного направления «Нежный во благо» Алена Галицына.
Оперная певица и тренер по голосу и речи Татьяна Кокарева посвятила свое выступление шестилетней дочке Маше, которая болеет аутизмом. Атмосферу волшебства и предновогоднего чуда подарили гостям и участникам фестиваля Дед Мороз и Снегурочка.
С 1 января губернатор поручил проиндексировать заработную плату всем педагогам Подмосковья. При этом молодым учителям и педагогам дополнительного образования повысят оклады на 20%, а молодым воспитателям - на 26%. Дополнительно, с 1 января установят выплату кураторам учебных групп в колледжах в размере шести тысяч рублей - по аналогии с классными руководителями в школах.
Условия труда и зарплата учителей в Подмосковье должны быть конкурентоспособными - такую задачу губернатор поставил перед блоком образования.
Для педагогов в регионе действуют разные меры поддержки, в том числе компенсация аренды жилья для учителей семи востребованных специальностей. С 2025 года размер этой компенсации увеличат с 20 до 45 тысяч рублей, в зависимости от удаления от Москвы.
В следующем году в Подмосковье продолжат предоставлять гранты за привлечение учителей. По-прежнему будут поддерживать тех, кто воспитывает одаренных ребят.
В 2024 году преподаватели 44-х лучших школ искусств получили ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей. В следующем году эту меру поддержки сохранят и впервые распространят на всех учителей музыки. Надбавка коснется почти четырех тысяч педагогов.
Ученики Подмосковья в 2024 году показали блестящие результаты на олимпиадах, ЕГЭ и в целом по успеваемости. Уже три года регион удерживает второе место по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Андрей Воробьев подчеркнул, что это - результат труда педагогов. Поэтому в Московской области стараются не только усиливать команду лучшими специалистами со всей страны, но и мотивировать тех, кто уже работает.
Принимаемые меры дают результаты. В конце 2023 года в Подмосковье не хватало 2100 учителей, а сейчас дефицит сократился почти в 10 раз. В школах открыто порядка 250 вакансий.