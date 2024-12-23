Андрей Воробьев: зарплаты соцработников Подмосковья проиндексируют на 10-20%

Зарплаты учителей Подмосковья проиндексируют с 1 января — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев во время своего традиционного обращения к жителям с итогами года. При этом оклады молодых педагогов дополнительного образования и воспитателей поднимут, а для кураторов учебных групп в колледжах введут новые выплаты.

С 1 января губернатор поручил проиндексировать заработную плату всем педагогам Подмосковья. При этом молодым учителям и педагогам дополнительного образования повысят оклады на 20%, а молодым воспитателям - на 26%. Дополнительно, с 1 января установят выплату кураторам учебных групп в колледжах в размере шести тысяч рублей - по аналогии с классными руководителями в школах.

Условия труда и зарплата учителей в Подмосковье должны быть конкурентоспособными - такую задачу губернатор поставил перед блоком образования.

Для педагогов в регионе действуют разные меры поддержки, в том числе компенсация аренды жилья для учителей семи востребованных специальностей. С 2025 года размер этой компенсации увеличат с 20 до 45 тысяч рублей, в зависимости от удаления от Москвы.

В следующем году в Подмосковье продолжат предоставлять гранты за привлечение учителей. По-прежнему будут поддерживать тех, кто воспитывает одаренных ребят.

В 2024 году преподаватели 44-х лучших школ искусств получили ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей. В следующем году эту меру поддержки сохранят и впервые распространят на всех учителей музыки. Надбавка коснется почти четырех тысяч педагогов.

Ученики Подмосковья в 2024 году показали блестящие результаты на олимпиадах, ЕГЭ и в целом по успеваемости. Уже три года регион удерживает второе место по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Андрей Воробьев подчеркнул, что это - результат труда педагогов. Поэтому в Московской области стараются не только усиливать команду лучшими специалистами со всей страны, но и мотивировать тех, кто уже работает.

Принимаемые меры дают результаты. В конце 2023 года в Подмосковье не хватало 2100 учителей, а сейчас дефицит сократился почти в 10 раз. В школах открыто порядка 250 вакансий.