Андрей Воробьев: запись детей в первые классы стартовала в Подмосковье

Подать заявление на зачисление ребенка жители могут через «Госуслуги». В новом учебном году школы ожидают около 115-120 тысяч первоклассников. Многие из них уже воспользовались бесшовным переходом из детских садов в рамках своего образовательного комплекса, это 54 тысячи человек. В этом году на такую систему планируют перевести все дошкольные учреждения.

На встрече также обсудили единый государственный экзамен. Традиционно Подмосковье показывает высокие результаты.

«Нам важно не просто сохранить такую динамику, но и стремиться достичь следующего рубежа. Это возможно только тогда, когда мы уделяем внимание учителям, ищем лучших педагогов со всей страны. Наши ветераны образовательного движения выходят на пенсию, и очень важно, чтобы на их место приходили молодые, талантливые учителя. А для этого нужны условия, конкретные действия по поддержке», - отметил губернатор.

По словам главы Минобразования Подмосковья Ильи Бронштейна, лидером среди предметов ЕГЭ по выбору в этом году стала физика , опередив информатику. Всего в этом году экзамен сдадут 39 тысяч человек. Они также смогут воспользоваться новой возможностью, которую запустили по инициативе президента - пересдать любой предмет по своему желанию, если не устроил результат. Сделать это можно только один раз.

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