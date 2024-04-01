01 апреля 2024, 16:51

Андрей Воробьев: запись детей в первые классы стартовала в Подмосковье

Пресс-служба губернатора Московской области
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Запись детей в первый класс началась в Подмосковье 1 апреля. Первая волна приема документов продлится до 30 июня, в это время школы будут зачислять тех, кто проживает на закрепленной территории. Об этом на еженедельном заседании правительства сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подать заявление на зачисление ребенка жители могут через «Госуслуги». В новом учебном году школы ожидают около 115-120 тысяч первоклассников. Многие из них уже воспользовались бесшовным переходом из детских садов в рамках своего образовательного комплекса, это 54 тысячи человек. В этом году на такую систему планируют перевести все дошкольные учреждения.

На встрече также обсудили единый государственный экзамен. Традиционно Подмосковье показывает высокие результаты.

«Нам важно не просто сохранить такую динамику, но и стремиться достичь следующего рубежа. Это возможно только тогда, когда мы уделяем внимание учителям, ищем лучших педагогов со всей страны. Наши ветераны образовательного движения выходят на пенсию, и очень важно, чтобы на их место приходили молодые, талантливые учителя. А для этого нужны условия, конкретные действия по поддержке», - отметил губернатор.

По словам главы Минобразования Подмосковья Ильи Бронштейна, лидером среди предметов ЕГЭ по выбору в этом году стала физика , опередив информатику. Всего в этом году экзамен сдадут 39 тысяч человек. Они также смогут воспользоваться новой возможностью, которую запустили по инициативе президента - пересдать любой предмет по своему желанию, если не устроил результат. Сделать это можно только один раз.

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Дети Школы Андрей Воробьев
01 апреля 2024, 17:26
Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков Подмосковья к летнему сезону
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Парки Московской области принимают все больше посетителей с приходом тепла. По словам губернатора Андрея Воробьева, их посещаемость будет расти. Глава Подмосковья поручил подготовить все 194 парка региона к летнему периоду.

Парки Московской области принимают все больше посетителей с приходом тепла. По словам губернатора Андрея Воробьева , их посещаемость будет расти. Глава Подмосковья поручил подготовить все 194 парка региона к летнему периоду.

«Как театр начинается с вешалки, так и парк - с парковки. И все, что за этим следует - чистота, порядок, спортивные сооружения, места для досуга жителей - должно соответствовать стандарту», - подчеркнул Воробьев.

Подготовка парков к наплыву туристов началась по единому регламенту еще в марте. До конца апреля планируется очистить дорожки, промыть элементы благоустройства, навигации и фонтаны, убрать мусор, отремонтировать детские и спортивные площадки, а также подготовить сервисы и услуги к летнему сезону.

В этом году в парках Подмосковья будет работать более двух тысяч объектов сервиса и услуг, 1,2 тысячи из которых - пункты питания. В 203 пунктах проката региона специалисты проводят осмотр инвентаря, его обновление при необходимости и инструктаж персонала. На данный момент к сезону готовятся 552 аттракциона - до мая все они пройдут ежегодный технический контроль и получат регистрационный номер Гостехнадзора.

«Регламент подготовки к летнему сезону был отработан. До 26 апреля будут устранены все дефекты в парках, и продолжится дальнейший мониторинг за их состоянием. По каждой территории у нас есть график», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Следить за чистотой и порядком в парках помогают камеры системы «Безопасный регион». По словам Хайкина, на данный момент с их помощью выявили почти 12 тысяч дефектов.

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Дети Школы Андрей Воробьев
01 апреля 2024, 17:23
Благотворительный концерт в поддержку юных музыкантов пройдет 6 апреля в Пушкино
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Концерт в рамках благотворительного проекта «Настоящее будущего», который реализуется фондом Владимира Спивакова, состоится 6 апреля в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкино. Местные воспитанники и юные виртуозы из московских музыкальных школ исполнят отрывки из известных классических произведений.

Также свой мастер-класс для юных музыкантов проведет лауреат международных и российских конкурсов, преподаватель специального фортепиано Элеонора Казанцева.

Концерт состоится в Большом зале колледжа в 16.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Концерты Пушкино конкурсы
01 апреля 2024, 17:23
Благотворительный концерт и выставка в помощь участникам СВО прошла в доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялась благотворительная акция в рамках патриотического проекта «Время выбрало нас», организованного ветеранами и членами Солнечногорского отделения «Боевое братство». Мероприятие собрало жителей округа, представителей патриотических организаций и благотворительных объединений.

Во время мероприятия вручили награды «Орден Мужество» семьям военнослужащих, погибших в боевых действиях. Андрей Воробьев, руководитель отделения «Боевое братство», выразил благодарность всем неравнодушным за их вклад и поддержку бойцов специальной военной операции.

«Такие мероприятия будем продолжать проводить и дальше до достижения окончательной Победы», - прокомментировал руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

В рамках акции прошли мастер-классы по изготовлению маскировочной сети и окопных свечей, а также патриотическая выставка. Гостей мероприятия порадовали концертной программой с участием творческих коллективов Солнечногорска и приглашенных артистов.

Все вырученные от продажи билетов средства направят на закупку гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих задачи в рамках СВО.

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Солнечногорск Военные Концерты
01 апреля 2024, 17:10
Свыше 11 тысяч медработников оформили компенсации за аренду жилья в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные врачи могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. Ее уже оформили более 11 тысяч медиков.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, получить меру поддержки могут представители 35 должностей. Среди них - фельдшеры, рентгенолаборатны и медсестры. С этого года также увеличили компенсацию для супружеских пар специалистов.

«Компенсация аренды жилья - самая востребованная из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Уже сегодня ее получают свыше 11 тысяч врачей, фельдшеров и 63 супружеские пары медицинских специалистов. Важно, что стать участниками программы могут, как действующие, так и новые сотрудники», - рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Среди участников программы семь тысяч медиков и четыре тысячи врачей.

Оформить меру поддержки можно через «Госуслуги». Узнать обо всех льготах для врачей можно по ссылке.

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Врачи

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