08 февраля 2024, 23:06

Андрей Воробьев выразил соболезнования из-за смерти ветерана ВОВ Николая Орлова

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Сегодня, на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник итальянского сопротивления, обладатель медали «Гарибальди» Николай Иосифович Орлов. Соболезнования родным и близким принес губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для меня было честью знать Николая Иосифовича лично. Он - пример настоящего мужества, справедливости, силы духа и веры в победу нашей страны», - написал в своем Telegram-канале Андрей Воробьев.

По словам губернатора, Николай Орлов попал в Италию в феврале 1943 года, будучи военнопленным. Ему удалось сбежать и присоединиться к партизанам 36-й бригады «Гарибальди».

«О героических подвигах партизан слышала вся Италия. Будучи самым младшим, получил прозвище „Пиколо Николо“, но участвовал в боевых действиях наравне со старшими товарищами. Лишь в январе 1945 года Николай Иосифович смог вернуться на Родину», - добавил Воробьев.

Сегодня Николая Иосифовича не стало. Ему было 97 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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Ветераны Андрей Воробьев
08 февраля 2024, 23:27
Руководитель ГУСТ Светлана Аипова подвела итоги недели по уборке территорий в Подмосковье
ГУСТ Московской области
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Сегодня, 8 февраля руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова провела общеобластной штаб по содержанию территорий с главами муниципалитетов. Мероприятие проходит каждую неделю по четвергам.

По словам Аиповой, накануне на регион обрушился мощный снегопад, который все еще продолжается в некоторых муниципалитетах области, поэтому главной темой обсуждения стала работа коммунальщиков.

«Внимательно следим за использованием техники: контролируем пройденные дистанции и общее время работы. В приоритете - уборка дворовых территорий, подъездов к контейнерным площадкам, внутриквартальных проездов», - заявила Аипова.

Она добавила, что за первую неделю февраля в Котельниках, Серебряных Прудах, Раменском, Воскресенске, Солнечногорске успешно использовали снегоуборочную технику.

Руководитель ГУСТ Московской области подчеркнула, что уборка не должна затягиваться.

«Муниципалитетам необходимо обеспечить дворников ручными роторами. Так процесс пойдет в разы быстрее, охватывая больше территорий за меньшее количество времени», - распорядилась Аипова.

Также Аипова напомнила, что аварийные обращения должны быть отработаны в течение четырех часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Снегопад
08 февраля 2024, 22:31
Врачи подмосковного онкодиспансера приняли участие в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Московский областной онкологический диспансер
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Врачи Московского областного онкологического диспансера поучаствовали в Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ. В этом году в онкодиспансере откроется факультет по «Сестринскому делу», где будущие специалисты смогут пройти практику.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Николая Уразовского, сотрудники онкологического центра будут рады поделиться знаниями и опытом с молодыми специалистами.

«Задачами основной профессиональной образовательной программы выступает создание благоприятной среды, обеспечивающей необходимые условия для образования и будущего трудоустройства выпускников», - рассказал Уразовский.

В 2023 году в онкодиспансере прошли практику более 30 студентов из Москвы, Московской области, Курска, Смоленска и Рязани.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Выставки Врачи Медицина
08 февраля 2024, 22:11
Фонд поддержки ВЭД Подмосковья вошел в число лидеров рейтинга Центров поддержки экспорта регионов
РЭЦ
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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области оказался на третьем месте рейтинга Центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации. Исследования проводятся регулярно и отражают уровень экспортной помощи бизнесу в Подмосковье.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, по итогам работы в 2023 году, Фонд оказался на первом месте по количеству компаний, которые получили услугу, на втором месте по объему поддержанных экспортеров и на третьем месте по количеству компаний, выведенных на экспорт.

«Число МСП, получивших экспортную поддержку благодаря содействию Фонда, составило 1585, что более чем в три раза выше планового показателя», - рассказала Зиновьева.

Главная задача Фонда - повысить информированность компаний о существующих программах государственной поддержки экспорта и перейти на цифровой формат работы.

Напомним, что Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям разностороннюю поддержку: от предоставления образовательных услуг до организации участия предприятий в международных выставках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Экономика
08 февраля 2024, 20:19
Неправильно припаркованные машины усложнили работу по вывозу мусора в Подмосковье
Региональный оператор МСК-НТ
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В региональном операторе по обращению с отходами в южном Подмосковье подвели промежуточные итоги уборки этой зимой. Сложность работы по вывозу мусора выросла на 25% из-за отсутствия проезда и припаркованных около контейнеров автомобилей.

Как рассказали в регоператоре МСК-НТ, зачастую после снегопадов контейнерные площадки и подъездные пути становятся недоступны для спецтехники. При отсутствии оперативной расчистки к ним становится невозможно подъехать.

Специалистам пришлось обращаться за помощью к муниципалитетам и привлекать дополнительную технику.

Как рассказали в организации, если спецтехника не может проехать к местам накопления отходов, они в режиме реального времени связываются с оперативными службами Чехова, Серпухова, Подольска, Пущина и Протвино для расчистки проездов и площадок.

«При своевременной расчистке подъездных путей компания обеспечивает второй вывоз мусоровозов в тот же день, как говорится, по горячим следам. При необходимости работаем до глубокой ночи и обеспечиваем 100% вывоз отходов», - пояснили в пресс-службе регоператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Пушкино

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