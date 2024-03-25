Андрей Воробьев выразил особую благодарность врачам, спасающим пострадавших при теракте

«Особые слова благодарности я хотел сказать врачам. Врачам московским, врачам подмосковным и особенно федеральным институтам. Вы знаете, что часть очень тяжелых ранений взяли на себя специалисты федеральных центров и сейчас до сих пор борются за жизнь наших жителей, жителей нашей страны», - подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание, что в концертом зале в момент теракта находились жители столицы, Московской области и многих других регионов страны.

«Жители не менее 40 регионов так же были в концертном зале в этот момент», - указал Андрей Воробьев.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные автоматами преступники, они стреляли в людей в упор, использовали зажигательные шашки.

В концертном зале вспыхнул крупный пожар, который привел к обрушению кровли. Спасатели занимались разбором круглосуточно в несколько смен.

По последним данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 137 человек, трое из них дети. В Минсоцразвития Подмосковья сегодня сообщили, что в больницах остаются 97 пострадавших.

Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.