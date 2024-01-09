Андрей Воробьев встретился со специалистами, помогающими восстановить снабжение в Климовске

Воробьев провел очередной оперативный штаб по вопросам тепло- и электроснабжения в Климовске, после чего лично выехал к специалистам, чтобы узнать обстановку на местах.

Губернатор рассказал, что в восстановительных работах участвуют сотрудники теплосетей Мытищ и Подольска, представители госучреждения МОСВС и другие подмосковные подразделения. Их труд помогает как можно быстрее возвращать тепло в дома и соцобъекты Климовска.

Ранее Воробьев заявил, что отопление удалось восстановить в 122 домах микрорайона , а к завтрашнему дню ситуация полностью вернется к норме. По его словам, инженерным службам предстоят работы на самом сложном и отдаленном отрезке.

Глава региона встретился не только со специалистами, но и с местными жителями. Губернатор поблагодарил их за терпение и выслушал все жалобы и предложения.