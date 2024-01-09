09 января 2024, 22:59

Андрей Воробьев встретился со специалистами, помогающими восстановить снабжение в Климовске

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со специалистами газовой службы в составе Комплекса городского хозяйства Москвы. Глава региона поблагодарил их за работу по ликвидации аварии в Климовске.

Воробьев провел очередной оперативный штаб по вопросам тепло- и электроснабжения в Климовске, после чего лично выехал к специалистам, чтобы узнать обстановку на местах.

Губернатор рассказал, что в восстановительных работах участвуют сотрудники теплосетей Мытищ и Подольска, представители госучреждения МОСВС и другие подмосковные подразделения. Их труд помогает как можно быстрее возвращать тепло в дома и соцобъекты Климовска.

Ранее Воробьев заявил, что отопление удалось восстановить в 122 домах микрорайона , а к завтрашнему дню ситуация полностью вернется к норме. По его словам, инженерным службам предстоят работы на самом сложном и отдаленном отрезке.

Глава региона встретился не только со специалистами, но и с местными жителями. Губернатор поблагодарил их за терпение и выслушал все жалобы и предложения.

Подольск Газ Андрей Воробьев Отопление
09 января 2024, 23:01
Утечку на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском округе ликвидировали
Freepik
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Утечку теплоносителя на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском городском округе ликвидировали. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Илья Поночевный.

«Котельная работает штатно, набирает температуру. В течение двух часов температура нормализуется во всех домах», - заявил глава округа.

Поночевный отметил, что жители уже подтверждают поступление тепла в квартиры. Глава поблагодарил службы за профессионализм, а жителей за терпение и понимание.

Ранее Поночевный сообщил о новой утечке между домами № 19 и № 21 в микрорайоне. Специалисты продолжили обследование теплотрассы.

Об утечке на теплосети стало известно утром 9 января. Для выполнения работ в микрорайоне отключили отопление и подачу горячей воды.

Отопление Дмитров
09 января 2024, 22:36
«Важно не допустить аварий». Воробьев попросил жителей Климовска быть дома во время подачи отопления
Пресс-служба губернатора Московской области
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Жителям Климовска, в чьи квартиры возвращается отопление, важно находиться в этот момент дома, заявил в Telegram-канале губернатор области Андрей Воробьев. Таким образом удастся предотвратить новые аварии.

Воробьев отметил, что восстановление теплоснабжения связано с большим количеством нюансов, которые требуют внимания как со стороны специалистов, так и со стороны жильцов. Губернатор отметил, что время подачи отопления специально оговаривается заранее, чтобы жители были готовы.

«Важно не допустить новых локальных аварий, чтобы не тормозить основной процесс», - подчеркнул Воробьев.

Глава региона привел в качестве примера дом в Климовске, который он посетил лично. В одной из квартир из-за подачи воды лопнул полотенцесушитель, из-за чего затопило весь подъезд.

Ранее губернатор заявил, что в ночь с 8 на 9 января в Климовске произошло пять новых аварий , связанных с разрывом на внешних сетях. Несмотря на сопутствующие трудности, отопление удалось вернуть в большинство домов микрорайона, а полностью работы завершат к завтрашнему утру.

Подольск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
09 января 2024, 20:51
Волонтеры продолжили оказывать помощь оставшимся без тепла жителям Климовска
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Волонтеры ежедневно оказывают помощь жителям микрорайона Климовск городского округа Подольск. О работе добровольцев рассказала председатель Комитета по делам молодежи муниципалитета Ольга Соколова.

Ежедневно волонтеры обходят около 350 адресов, для помощи климовчанам задействовали до 250 добровольных помощников из Жуковского, Химок, Долгопрудного, Чехова и Подольска. Они доставляют в оставшиеся без тепла квартиры обогреватели, пледы, одеяла и продуктовые наборы нуждающимся. За три дня волонтеры объехали более 1100 адресов.

«Среди волонтеров есть и взрослые люди, и несовершеннолетние ребята, которые могут дежурить только посменно. Всех их объединяет бескорыстное желание помочь людям, попавшим в беду», - отметила Соколова.

Одна из волонтеров учится в Климовской гимназии имени Подольских курсантов и мечтает стать следователем. Девушка с 7 января выезжает на адреса и помогает нуждающимся.

Из-за аварии на котельной в Климовске без тепла остались более 170 домов. После произошедшего котельную передадут в муниципальное управление и смогут отремонтировать.

Большую часть домов в Климовске подключили к отоплению. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тепло дали в 125-130 домов из 173.

Подольск Волонтеры Молодежь Работа
09 января 2024, 20:18
«Какая вы молодец». Андрей Воробьев похвалил жительницу Климовска за неравнодушие
Телеканал «360»
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Неравнодушная женщина растрогала губернатора Андрея Воробьева во время встречи с жителями в Климовске. Воспользовавшись моментом, она постаралась рассказать ему о всех проблемах, которые волнуют жителей микрорайона.

Главной темой встречи Воробьев с жителями Климовска стало восстановление отопления, однако губернатор выслушал все предложения и жалобы.

Одна из участниц встречи передала сразу несколько пожеланий, накопившихся у местных жителей. В частности, женщина указала на необходимость усовершенствовать маршруты автобусов, позволив ученикам гимназии удобнее до нее добираться.

Выслушав неравнодушную активистку, Воробьев растрогался и обнял женщину, отметив ее желание помочь окружающим. В ответ она призналась, что старается постоянно сообщать губернатору о «мелочах», которые важно устранить.

«Я вам пишу чуть ли не каждую неделю», - отметила женщина, поблагодарившая главу региона за внимание.

«Вот видите, какая вы молодец. Вы за всех беспокоитесь», - ответил Андрей Воробьев.

Посетивший Климовск Воробьев подчеркнул, что живое общение с людьми имеет для властей Подмосковья большую важность, чем сухая статистика. Местные жители высоко оценили неравнодушие губернатора.

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