05 февраля 2025, 17:58

Андрей Воробьев вошел в состав президиума Госсовета России

Медиасток.рф
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Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета. В него вошел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов , губернатор Подмосковья возглавляет комиссию Госсовета по экономике данных. Также в президиум вошли премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Алексей Дюмин, глава управления по вопросам Госсовета Владимир Симоненко и главы регионов, включая мэра Москвы и губернаторов нескольких областей и краев.

Андрей Воробьев
05 февраля 2025, 18:05
Более 740 дорожных дефектов устранили в Мытищах с начала года
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Проверки дорожного покрытия в Мытищах проходят в рамках проекта «Безопасные дороги». Устранили на дорогах нашего округа 746 ям с начала этого года.

Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов в присутствии активистов проверил, как работают ремонтники на улице Терешковой и насколько качественные материалы используются.

«Работа по улучшению состояния дорог в городе должна продолжаться, и важно не только проводить ремонты, но и контролировать их качество. Мониторинг подобных инициатив содействует более прозрачному использованию бюджетных средств и повышает ответственность подрядчиков», - отметил Андрей Гореликов.

Сейчас устраняют еще 48 дефектов на Силикатной, Колпакова, Рождественской улицах и на Октябрьском проспекте. Ежедневно на дорогах работают по пять бригад и 12 машин.

Активисты партии «Единая Россия» просят жителей сообщать о дорожных проблемах и обращаться, если возникли вопросы по поводу ремонта асфальтового покрытия.

Благоустройство Мытищи Строительство Дороги Ремонтные работы
05 февраля 2025, 18:02
Новый завод косметики запустили в Протвине
Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области
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Компания «Аравия» запустила новый завод косметики в Протвине. Он позволит нарастить производственные мощности на 40%. Для расширения предприятие получило участок по льготной программе.

Площадь нового комплекса превысила девять тысяч квадратных метров. В проект инвестировали 700 миллионов рублей, рассказали в региональном Мининвесте. Для строительства завода компания получила участок по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль».

«В ближайшее время инвестор приступит к строительству второй очереди. После ввода в эксплуатацию всего комплекса для жителей округа на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Завод оснастили современным оборудованием, которое позволит выпускать разные виды косметики: кремы, маски, скрабы, шампуни и многое другое. По словам директора компании Олега Вострикова, сейчас предприятие производит более 600 наименований. Новый завод позволит нарастить мощности еще на 40%.

«С запуском нового завода мы сможем нарастить производственные мощности на 40%. Таким образом, в год мы сможем производить до 28 млн единиц косметических средств», - сказал он.

Заводы Протвино
05 февраля 2025, 17:49
Педагогам из Мытищ вручили награды Мособлдумы
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Благодарственные письма получили лучшие учителя школы № 10 за вклад в развитие образования. Событие состоялось на первой в этом году встрече депутата Михаила Мурзакова с жителями Мытищ.

Мероприятие прошло во втором корпусе школы № 10. Депутат Московской областной думы отчитался перед сотрудниками школы о результатах своей деятельности в минувшем 2024 году. Педагоги задали Михаилу Мурзакову волнующие их вопросы по поводу образовательного процесса в Мытищах и обсудили важные меры по поддержке учителей.

Парламентарий отметил, что его приоритетом в работе остается поддержка и развитие образования, так как он сам учился в педагогическом институте.

Михаил Мурзаков отчитался о своей деятельности и перед другими жителями Мытищ - учителями школы № 8 и первого корпуса школы № 10, активистами Мытищинского Союза предпринимателей, трудовыми коллективами. Депутат получил интересные предложения от граждан по развитию образования и других сфер жизни города.

Дети Школы Мытищи Учителя Образование
05 февраля 2025, 17:46
Выставка «Лучшие собаки России» с международными экспертами пройдет в Красногорске
Unsplash
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С 15 по 16 февраля в «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет вторая ежегодная выставка собак «Лучшие собаки России / РКФ». Мероприятие организует Московский областной кинологический клуб «Лучшие собаки» при поддержке Российской кинологической федерации.

В этом году на выставке выступят чемпионы - десять лучших собак каждой породы по итогам рейтинга «Топ собака РКФ». Судить соревнования будут эксперты международного уровня. Также запланированы конкурсы для щенков и показательные выступления служебных собак Минобороны, МВД, МЧС, ФТС, ФСИН и Росгвардии.

Выставка открыта для всех желающих. Гости смогут посмотреть соревнования вживую или следить за прямой трансляцией на официальном сайте. На главном ринге выберут лучших представителей пород и главного победителя - «Лучший из лучших».

Красногорск Выставки Собаки

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