Андрей Воробьев вошел в состав президиума Госсовета России

Проверки дорожного покрытия в Мытищах проходят в рамках проекта «Безопасные дороги». Устранили на дорогах нашего округа 746 ям с начала этого года.

Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов в присутствии активистов проверил, как работают ремонтники на улице Терешковой и насколько качественные материалы используются.

«Работа по улучшению состояния дорог в городе должна продолжаться, и важно не только проводить ремонты, но и контролировать их качество. Мониторинг подобных инициатив содействует более прозрачному использованию бюджетных средств и повышает ответственность подрядчиков», - отметил Андрей Гореликов.

Сейчас устраняют еще 48 дефектов на Силикатной, Колпакова, Рождественской улицах и на Октябрьском проспекте. Ежедневно на дорогах работают по пять бригад и 12 машин.

Активисты партии «Единая Россия» просят жителей сообщать о дорожных проблемах и обращаться, если возникли вопросы по поводу ремонта асфальтового покрытия.