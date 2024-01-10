Андрей Воробьев: тепловой прорыв на проспекте 50 лет Октября в Климовске устранят к вечеру

Отопление вернулось уже в 146 из 176 домов Климовска после крупнейшей коммунальной аварии. Также в течение пяти дней температура поднимется до нормативов в социальных объектах : школах, детских садах, поликлиниках.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» «Здесь работают ребята из „Мосводоканала“ с их бригадиром Антоном Агеевым - во время нашего первого ночного объезда он рассказывал нам, как обстоят дела на одной из точек, сегодня встретились снова. Работы много - узел придется переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18:00», - сообщил Андрей Воробьев.

После успешного завершения работы отопление придет еще в три жилых дома: №16 и 16А на проспекте 50 лет Октября и №14/6 на Театральной улице.

Непростые точки по решению проблем с отоплением еще остались в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Одна из основных - узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября.