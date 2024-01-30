30 января 2024, 12:09

Андрей Воробьев: свыше 70 школ и детских садов построят в Подмосковье в 2024 году

Минстрой МО
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Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом в интервью для «России 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«В прошлом году мы 37 школ построили и порядка 35-40 детских садов. В этом году еще 39 школ строим и столько же детских садов. Важно, чтобы они появились там, где очень необходимы», - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что сейчас в Подмосковье все чаще строят большие образовательные комплексы, которые могут принять от 1,5 до 2,5 тысячи детей. Например, в сентябре в Красногорске планируется открыть образовательный центр на 1,7 тысячи мест. Это будет школа на 1,5 тысячи учеников и детский сад на 200 ребят. Еще более крупные комплексы откроют в лобненском микрорайоне Катюшки и в Котельниках. Новые большие школы появятся в Балашихе и в поселке Голубое под Солнечногорском.

Параллельно со строительством идет большая работа по привлечению в Подмосковье квалифицированных педагогов.

«Ищем, приглашаем, предлагаем. Это серьезное направление каждой отрасли. Какая бы ни была распрекрасная школа, без учителя математики, физики, биологии, химии, без профессиональных учителей мы не можем обойтись, своих у нас не хватает. Поэтому осуществляем поиск повсюду», - рассказал Андрей Воробьев.

В этом году в Московской области запустили новую программу поддержки учителей и преподавателей. Ценным специалистам помогут приобрести собственное жилье в регионе.

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Школы Строительство Андрей Воробьев Детские сады
30 января 2024, 13:19
Школьники Подмосковья примут участие в съезде «Движения Первых» на выставке «Россия»
Министерство образования Московской области
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Второй съезд «Движения Первых» состоится на выставке-форуме «Россия» с 30 января по 1 февраля. Более трех тысяч участников из всех регионов страны примут участие в специальной программе.

Московскую область представят 20 делегатов, которые были специально отобраны в ходе проведения открытого голосования. В работе съезда участвуют активисты разных возрастов, которые совместно с взрослыми решают актуальные вопросы организации и определяют будущие направления работы.

«В этом году мы ждем от Съезда новые идеи, которые впоследствии будем внедрять в работу региона», - указал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

На втором съезде будут определены приоритетные направления развития и составлен федеральный совет. Председатель движения Юрий Макеев обратил отдельное внимание, что Подмосковье стало лидером по количеству школьников и студентов, присоединившихся к «Движению Первых».

Участников второго съезда ожидает насыщенная деловая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи, а также экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия», которые будут адаптированы для молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе, которая предполагает снижение процентной ставки при покупке жилья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Выставка-форум «Россия»
30 января 2024, 13:09
Амир Омаев из Лобни выиграл серебро на всероссийских соревнованиях по тхэквондо
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Тхэквондист Амир Омаев из Лобни стал серебряным призером всероссийского турнира «Кубок Дона». Участие в соревнованиях приняли 1200 спортсменов из 36 регионов страны.

Этот турнир был рейтинговым для юниоров перед первенством России. В рамках соревнований Амир Омаев провел пять сложных поединков, заняв 2-е место в весовой категории до 45 килограммов.

Напомним, в прошлом году в Лобне реконструировали стадион «Труд». Его приспособили для занятий футболом и легкой атлетикой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе открыли после реконструкции один из старейших стадионов региона. Там будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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Спортсмены Лобня
30 января 2024, 13:02
Подходы к детским садам и школам в Лобне расчистили от снега
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Дорожки к детским садам и школам в Лобне расчистили от снега в минувшие выходные. К работам подключили муниципальные коммунальные службы и управляющие компании «Домовладение» и «ВСК-комфорт».

Освободили от снега и подходы к детско-юношескому центру «Созвездие» и Дворцу творчества «Планета талантов». После специалисты провели противогололедную обработку.

«В качестве уборки сама убедилась в Катюшках. У школы № 10 и детского садика „Антошка“ снег сбили до брусчатки. Работу продолжаем. На следующие выходные также ударно очистим подходы к объектам здравоохранения», - рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Отзывы и предложения по вопросам очистки подходов к детским учреждениям можно оставить в комментариях в Telegram-канале Анны Кротовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на расчистку федеральных и муниципальных трасс в регионе выходят более двух тысяч спецмашин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Детские сады
30 января 2024, 12:53
Художница Елена Александрова из Лобни приняла участие в дефиле ко Дню амурского тигра на выставке «Россия»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Лобненская художница Елена Александрова побывала на праздновании Дня амурского тигра. Мероприятие проходило в павильоне «Природоград» на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия». Она вместе со своими учениками приняла участие в творческом дефиле картин.

Дефиле «Тигриные мотивы» проходило на главной сцене в павильоне Минприроды России. Художница и ее ученики из школы № 9 продемонстрировали свои картины с изображением амурского тигра.

Отметим, что Елена Александрова проводит в Лобне бесплатные мастер-классы для жителей. Прошлым летом такие занятия проходили в городском парке культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе открыли после реконструкции стадион «Труд». Теперь на одном из старейших стадионов региона будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Художники Выставка-форум «Россия»

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