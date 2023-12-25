25 декабря 2023, 20:36

Андрей Воробьев: Ступино возглавило рейтинг городских округов Подмосковья по итогам 2023 года

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На заседании Высшего совета Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева подвели итоги работы муниципалитетов по приоритетным направлениям в 2023 году. Рейтинг городских округов возглавило Ступино.

«Третья часть нашего семинара - объявление результатов премии „Прорыв года“. Это всегда очень ответственная работа. Каждый из нас должен понимать - мы все вместе строим большой, успешный регион. И я очень надеюсь, что наши жители это замечают», - сообщил Воробьев.

«Я помню, как Андрей Юрьевич доверил мне руководить муниципалитетом. По результатам работы за год мы находились в „красной зоне“. Тогда с командой поставили себе задачу - пробиться в лидеры. Выработали стратегию, наметили цель и двигались к этой цели», - рассказал глава Ступина Сергей Мужальских.

Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки. Среди закрытых административно-территориальных образований лучшим признали Звездный Городок.

Также на заседании наградили победителей спецпремии губернатора «Прорыв года». В номинации «За помощь нашим» лучшим стал Наро-Фоминск, который признали лидером по оказанной помощи воинским частям, в категории «Поддержание общественно-политической стабильности» - Истра, в номинации «Преодоление кризиса в публичном поле» - Люберцы.

Флагманом образования назвали Богородский округ, в номинации «Подмосковье - территория спорта» первым стал Королев, «Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения» - Егорьевск. Также в разных номинациях наградили представителей Балашихи, Солнечногорска, Одинцова, Орехово-Зуева, Зарайска, Красногорска и Подольска.

Помимо этого, за работу наградили целые команды. В номинации «За повышение эффективности массовых коммуникаций» отметили коллектив зампреда правительства Подмосковья Вячеслава Духина, «За восстановление прав обманутых дольщиков» наградили команду первого зампреда правительства региона Максима Фомина, а «За цифровизацию спортшкол» - команду министра физической культуры и спорта Дмитрия Абаренова.

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Андрей Воробьев Ступино
25 декабря 2023, 18:49
Свыше 800 крыш отремонтировали в Подмосковье за год
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Работы по капитальному ремонту кровель продолжаются в Подмосковье. В этом году Фонд капремонта привел в порядок 820 крыш.

«В планах следующего года отремонтировать более 1,5 тысячи кровель в многоквартирных домах Московской области. В регионе программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется с 2014 года, за весь период отремонтировано более 9,5 тысячи крыш», - прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Отмечается, что на выполненные работы действует гарантийный срок пять лет. В течение этого времени подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ.

Ознакомиться с адресным перечнем программы капремонта многоквартирных домов можно на интерактивной карте Фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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ЖКХ
25 декабря 2023, 18:07
Коммунальщики Подмосковья устранили 97% замечаний внештатных инспекторов ГУСТ за год
ГУСТ МО
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Внештатные инспекторы ГУСТ помогают следить за чистотой и порядком во дворах Подмосковья. Волонтеры направляют недочеты в работу специалистам ответственных организаций через платформу СКПДИ.

За год внештатные инспекторы выявили почти восемь тысяч нарушений, 97% из которых уже устранили.

«С начала года к команде присоединилось 12 внештатных сотрудников, а их общая численность - 289 человек. „Дружбу с чистотой“ все начали по разным причинам: кому-то важен порядок в родном городском округе, кто-то своим примером желает подать его другим», - отметила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Активнее всего волонтеры работали в Богородском округе, Пушкино, Подольске, Серпухове и Балашихе.

«Мы ценим вклад и желание внештатных сотрудников развивать „культуру чистоты“ в Московской области, поэтому совсем недавно, в ноябре, вручили благодарности самым активным из них - это 18 человек из пяти муниципалитетов», - заключила Аипова.

Чтобы присоединиться к команде инспекторов, необходимо предоставить документы в территориальный отдел, после чего пройти обучение и собеседование Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Благоустройство
25 декабря 2023, 17:56
Жителям Подмосковья рассказали об оплате ЖКУ за декабрь
Unsplash
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Жителям Подмосковье рассказали, как и когда оплачивать квитанции за ЖКХ за декабрь. Сроки их выпуска традиционно сдвинули, чтобы можно было встретить новый год без долгов.

Как рассказали в расчетном центре Подмосковье, оплатить квитанции рекомендуют до 27 декабря. В некоторых округах даты могут быть другими. В ведомстве отметили, что если ноябрьские счета были оплачены позже 4 декабря, то оплата по услугам электро- и газоснабжения могут не отобразиться в документе.

Оплатить счета можно в личном кабинете на сайте расчетного центра , а также в мобильном предложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», где можно воспользоваться программой «Коммунальный бонус» и скидками.

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ЖКХ
25 декабря 2023, 17:47
Подмосковных композиторов и авторов детских песен пригласили на международный «Шаинский фест»
Фестиваль новых детских песен «Шаинский фест»
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Подмосковных композиторов и поэтов — авторов детских песен — пригласили поучаствовать в международном фестивале «Шаинский фест». Его проводит Президентский фонд культурных инициатив. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

«Участник может одновременно быть исполнителем, автором и композитором или выступать соавтором песни», - уточнили в ведомстве.

Песня может быть в любом жанре, на русском языке, должна включать не менее двух куплетов и одного припева. Длительность произведения не должна превышать 3,5 минуты. Один участник может подать на конкурс несколько песен, но не более трех на одного исполнителя. Ранее опубликованные песни к фестивалю не допускаются.

Заявки будут принимать до 1 апреля следующего года по адресу электронной почты shainskyfest@mail.ru. Подробности можно узнать по ссылке.

Победителей объявят 1 июня 2024 года на сцене Кремля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали

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