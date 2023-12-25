Андрей Воробьев: Ступино возглавило рейтинг городских округов Подмосковья по итогам 2023 года

«Третья часть нашего семинара - объявление результатов премии „Прорыв года“. Это всегда очень ответственная работа. Каждый из нас должен понимать - мы все вместе строим большой, успешный регион. И я очень надеюсь, что наши жители это замечают», - сообщил Воробьев.

«Я помню, как Андрей Юрьевич доверил мне руководить муниципалитетом. По результатам работы за год мы находились в „красной зоне“. Тогда с командой поставили себе задачу - пробиться в лидеры. Выработали стратегию, наметили цель и двигались к этой цели», - рассказал глава Ступина Сергей Мужальских.

Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки. Среди закрытых административно-территориальных образований лучшим признали Звездный Городок.

Также на заседании наградили победителей спецпремии губернатора «Прорыв года». В номинации «За помощь нашим» лучшим стал Наро-Фоминск, который признали лидером по оказанной помощи воинским частям, в категории «Поддержание общественно-политической стабильности» - Истра, в номинации «Преодоление кризиса в публичном поле» - Люберцы.

Флагманом образования назвали Богородский округ, в номинации «Подмосковье - территория спорта» первым стал Королев, «Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения» - Егорьевск. Также в разных номинациях наградили представителей Балашихи, Солнечногорска, Одинцова, Орехово-Зуева, Зарайска, Красногорска и Подольска.

Помимо этого, за работу наградили целые команды. В номинации «За повышение эффективности массовых коммуникаций» отметили коллектив зампреда правительства Подмосковья Вячеслава Духина, «За восстановление прав обманутых дольщиков» наградили команду первого зампреда правительства региона Максима Фомина, а «За цифровизацию спортшкол» - команду министра физической культуры и спорта Дмитрия Абаренова.

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