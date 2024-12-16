Андрей Воробьев рассказал о запуске новых производств в Подмосковье

«У нас три самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и хотят развить еще больший потенциал, чтобы на экспорт отправлять все, что представляет интерес в Китае и других странах. Это критически важно. Мы обеспечиваем особый климат сопровождения бизнеса и видим результат», - сказал Воробьев.

В Подмосковье поддержка инвесторов является приоритетом. Бизнесу помогают получить все необходимые разрешения и техусловия, избавляют от любых проявлений бюрократии. Все процедуры и согласования проводят в цифре, а это совсем другие скорости принятия решений. В итоге компания тратит меньше средств, быстрее запускает объект и получает больше шансов на прибыль.

«Экономика - всему голова, это хорошо известно. Наши ОЭЗ работают, делают роботы, микрочипы, все, что связано с микроэлектроникой, авиастроением. Одна из самых мощных индустриальных площадок откроется у нас в декабре 2025 года в Ленинском округе. Там мы работаем с „Росатомом“ и другими передовыми компаниями, которые заточены под инновационные продукты. Я очень надеюсь, что все получится», - рассказал губернатор.

Значимый вклад в развитие экономики Подмосковья вносят иностранные инвесторы.

«Одна китайская компания сейчас производит автомобили вместо „Мерседеса“. Другая ведущая компания в следующем году запустит производство роботов на конвейерной линии. Очень важный партнер у нас из Узбекистана. Это производство подшипников. Нам приятно, что у нас будет такое предприятие», - добавил Воробьев.

Развивается также пищевая промышленность. Регион, например, демонтирует рост производства сыра и овощей закрытого грунта.