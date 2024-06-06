Андрей Воробьев рассказал о запуске индустриальных парков нового формата в Подмосковье

«Многие проекты, которые были реализованы и реализуются - во многом заслуга, в том числе, Фонда развития промышленности, как федерального, так и регионального. И фармакология, и машиностроение, и технологические проекты - это приоритеты в части импортозамещения, и они локализуются в Подмосковье», - отметил Воробьев.

По его словам, в Московской области запустят еще более 200 инвестпроектов и создадут пять индустриальных парков нового формата. Они будут включать готовые производственные боксы, инженерную и транспортную инфраструктуру для бизнеса, профильные колледжи на территории, комфортные условия проживания для сотрудников, а также опытную управляющую компанию.

«Очень удобно размещать предприятия, когда у тебя есть готовые помещения. Вот сейчас к нам приходят новые инвесторы, которые смогут воспользоваться этой возможностью. Такая поддержка крайне важна», - добавил губернатор.

Денис Мантуров положительно оценил формат «Лайт Индастриал», который внедряется в Подмосковье. Это готовое решение для бизнеса под производство или хранение. Такой формат имеет ряд преимуществ: адаптивную инфраструктуру, удобную планировку, которая позволяет увеличивать площадь за счет объединения боксов, а также индивидуальные приборы учета. Для резидентов есть все необходимое: коворкинг-центр, кафе, роботизированные автомойки и многое другое.

Еще одно важное направление, которое развивается в регионе - промышленная ипотека. Так, в 2023 году с предприятиями заключили 77 кредитных договоров на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Отмечается, что Подмосковье является лидером по количеству выданных льготных кредитов, объему кредитного портфеля и производственных площадей.

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