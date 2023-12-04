04 декабря 2023, 17:58

Андрей Воробьев рассказал о строительстве бассейна в центре реабилитации «Ясенки» в Подмосковье

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Реабилитационный центр «Ясенки» играет большую роль в восстановлении раненых бойцов СВО из Подмосковья. Здесь пациенты получают как лечебную, так и психологическую помощь. В скором времени в центре откроют бассейн. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (участники СВО - прим. ред.). Наша задача - оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, запрос на строительство бассейна поступил от врачей. Напомним, ежегодно медики в реабилитационном центре «Ясенки» могут принимать до двух тысяч пациентов.

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Андрей Воробьев
04 декабря 2023, 18:37
Подмосковье победило во всероссийском конкурсе «Зеленая премия»
Фото Минэкологии
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Церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Зеленая премия» прошла в Москве. Минэкологии Подмосковья получило спецприз в номинации «Инициативы отраслевых компаний» за автоматизированную систему контроля несанкционированного сброса отходов.

На конкурсе также отметили экоактивистов, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

«Нам приятно получать призы за наши заслуги и доказывать, что наш регион является одним из лучших. Мы стараемся улучшить окружающую среду в нашем Подмосковье, при этом облегчая и в тоже время совершенствуя систему контроля за нарушениями природоохранного законодательства», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Премия направлена на привлечение внимания к вопросам экологии и экономики замкнутого цикла. Всего в 2023 году на конкурс представили около четырех тысяч проектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье впервые признали самым спортивным регионом страны.

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Минэкологии Подмосковья Экология
04 декабря 2023, 18:28
Жителям Подмосковья напомнили о сроках подачи показаний счетчиков в декабре
Unsplash
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Сроки подачи показаний индивидуальных приоров учета изменятся в Московской области в декабре из-за приближающегося Нового года. В большинстве городских округов прием данных начнется 1 и завершится 12 декабря.

Жители Московской области могут ознакомиться с декабрьским графиком приема показаний по ссылке. В зависимости от правил управляющей компании сроки могут отличаться от представленных в документе. Более подробную информацию можно получить в личном кабинете в разделе «Счетчики».

Отметим, что показания счетчиков газа и электроэнергии не будут учтены в декабре. При отсутствии данных размер стоимости услуг будет пересчитан по замещающей информации.

Уже в январе 2024 года все актуальные показания счетчиков будут учтены, а плата за декабрь пересчитана. Ее начислят, основываясь на фактических объемах потребленных услуг. Кроме того, в этом месяце большинство жителей Подмосковья получат счета до 25 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он указал, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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ЖКХ
04 декабря 2023, 18:27
Главную детскую больницу Подмосковья достроят к июню 2024 года — Андрей Воробьев
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Главный детский госпиталь Подмосковья достроят к июню следующего года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Продолжается активный набор врачей, преимущественно по узким и уникальным специальностям.

«Этот госпиталь очень долгожданный. Стараемся сделать все, чтобы к 1 июня его запустить», - подытожил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Это будет самая многопрофильная в Московской области детская больница с 18 ключевыми отделениями.

«Мы получили поддержку нашего президента. Для нас это было критически важно, поскольку прежде в Подмосковье отдельного многопрофильного детского госпиталя не было. Наша задача - сдать его к 1 июня», - сообщил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Трудоустроят около 500 высококлассных специалистов, которые смогут работать на новейшем оборудовании. Вместе с тем наймут около двух тысяч сотрудников среднего медицинского персонала.

Со льготной программе некоторым категориям специалистов предоставят жилье, чтобы они могли комфортно добираться до работы.

Красногорск Дети Больницы Андрей Воробьев
04 декабря 2023, 18:08
Депутат Мособлдумы Сергей Маликов встретился с семьями военнослужащих
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Депутат Мособлдумы Сергей Маликов встретился с родственниками военнослужащих в Подмосковье. На встрече обсудили меры поддержки и льготы, которые полагаются семьям бойцов СВО.

«Смотря в глаза каждой из этих женщин и услышав каждую историю, я в очередной раз убеждаюсь, что у наших российских женщин есть особый генетический код неиссякаемой силы и энергии, и в трудные времена эта сила утраивается в разы», - отметил Маликов.

По его словам, сейчас значительно снизилось количество обращений по оформлению льгот, которые полагаются семьям по федеральному и региональному законодательству. Однако, вопросы бытового характера остаются актуальными для семей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума

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