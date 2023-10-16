Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Подмосковье

Читайте нас в:

В Гимназии имени Примакова, Физтех-лицее имени Капицы и Технолицее имени Долгих учатся дети из разных регионов России. Они занимаются бесплатно, потому что показывают высокие результаты.

«Мы туда набираем лучших преподавателей. Спасибо лидерам этих учреждений, потому что они испытывают особую ответственность и нагрузку, и это всегда очень ответственно», - сказал губернатор.

Андрей Воробьев также отметил важность повышения квалификации учителей, обмен опытом и новациями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Образовательные кластеры - важная часть образовательной системы Подмосковья. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только. Там учатся одаренные дети из разных регионов России, получившие высокие достижения на олимпиадах и конкурсах. О преимуществах таких центров в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.