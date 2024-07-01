Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству речного хаба в Подмосковье

«Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. Прежде всего, они касаются двух направлений. Первое - экономика, все, что связано с речным транспортом и логистикой. И второе - прилегающие к Каналу имени Москвы территории, которые очень популярны для отдыха. Наша задача - сделать так, чтобы там было комфортно для людей. Надеюсь, совместная работа позволит увидеть заметные результаты уже в ближайшее время», - сказал губернатор.

В Дмитровском округе планируется создать крупный речной хаб, что потребует модернизации речного порта и его инфраструктуры. Проект предусматривает строительство перевалочно-складских комплексов, инженерных объектов, подъездных путей.

«Здесь будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция, которую производят местные промышленные предприятия. Отсюда ее будут отправлять в разные регионы, поскольку Московская область расположена на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом», - отметил Тарасенко.

Речные перевозки позволят увеличить объем транспортировки грузов и со временем смогут стать полноправной альтернативой традиционным способам отправки товаров с помощью поездов и автомобилей. Кроме того, это дополнительный стимул к появлению новых туристических маршрутов в Подмосковье. Ранее о необходимости развивать внутренние водные пути сказал президент Владимир Путин.

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