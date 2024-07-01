01 июля 2024, 16:24

Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству речного хаба в Подмосковье

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Внутренние водные пути будут развивать в Подмосковье, а речные перевозки могут стать полноценной альтернативой железнодорожным и автодорожным путям. Перспективы реализации проектов обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко.

«Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. Прежде всего, они касаются двух направлений. Первое - экономика, все, что связано с речным транспортом и логистикой. И второе - прилегающие к Каналу имени Москвы территории, которые очень популярны для отдыха. Наша задача - сделать так, чтобы там было комфортно для людей. Надеюсь, совместная работа позволит увидеть заметные результаты уже в ближайшее время», - сказал губернатор.

В Дмитровском округе планируется создать крупный речной хаб, что потребует модернизации речного порта и его инфраструктуры. Проект предусматривает строительство перевалочно-складских комплексов, инженерных объектов, подъездных путей.

«Здесь будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция, которую производят местные промышленные предприятия. Отсюда ее будут отправлять в разные регионы, поскольку Московская область расположена на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом», - отметил Тарасенко.

Речные перевозки позволят увеличить объем транспортировки грузов и со временем смогут стать полноправной альтернативой традиционным способам отправки товаров с помощью поездов и автомобилей. Кроме того, это дополнительный стимул к появлению новых туристических маршрутов в Подмосковье. Ранее о необходимости развивать внутренние водные пути сказал президент Владимир Путин.

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Строительство Андрей Воробьев Дмитров Реки
01 июля 2024, 18:18
Турнир по компьютерным играм для детей участников СВО прошел в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В кибер-арене Fenix в Лобне состоялся турнир по компьютерным играм для детей участников специальной военной операции. Мероприятия организовали по инициативе главы округа.

Кроме того, в компьютерный клуб приехали и воспитанники центра помощи семье и детям «Лобненский». Провести такое событие в округе предложила глава муниципалитета Анна Кротова.

«Утром мы с депутатом Оксаной Букиной сходили в компьютерный клуб вместе с детьми, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО, и ребятами центра в Букино. Для некоторых это было впервые, включая меня. Было здорово видеть, как они все остались довольны», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.

Добавим, что организации досуга для семей военнослужащих в округе уделяют большое внимание. Также в Лобне работает центр поддержки участников СВО и их семей. Его адрес: улица Мирная, 13 корпус 2.

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Дети Лобня Компьютерные игры
01 июля 2024, 18:16
Реконструкцию складского комплекса завершат в Дмитрове в 2026 году
Мособлархитектура
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Облик производственно-складского объекта на улице Промышленная в городе Дмитров, который готовится к реконструкции, обновят в 2026 году. Проект одобрили специалисты Мособлархитектуры.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, планируется провести реконструкцию существующего складского здания с общей площадью 1700 квадратных метров путем пристройки нового производственного корпуса. После завершения работ общая площадь объекта увеличится до более чем 5400 квадратных метров.

«Реализация проекта позволит создать 52 новых рабочих места. Завершить строительство планируется в IV квартале 2026 года», - добавил Гордиенко.

Здание имеет Г-образную форму в плане и объемно-пространственное решение, состоящее из двух прямоугольных блоков, соединенных между собой. В качестве основного материала отделки используются горизонтально расположенные трехслойные панели.

Для подчеркивания динамики и контраста установлены вертикальные витражные конструкции в зоне лестничных маршей, что способствует гармоничному восприятию больших объемов и обеспечивает естественное освещение внутренних помещений.

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Строительство Дмитров Архитектура
01 июля 2024, 18:15
Турниры и эстафеты пройдут в Лобне ко Дню семьи, любви и верности
Администрация г.о. Лобня
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День семьи, любви и верности отметят в парке «Киово» в Лобне 7 июля. Там пройдут турнир по настольному теннису и семейные эстафеты.

Поучаствовать в турнире смогут все желающие. Заявиться нужно в одной из категорий: до 16 лет и в категории «16 ». Участники должны заполнить форму по ссылке.

Кроме того, в парке состоятся семейные эстафеты «Мама, папа, я - спортивная семья». Регистрация - по ссылке.

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Праздники Лобня Семья
01 июля 2024, 18:02
Подмосковные автомобили с видеокамерами выявили 7 тысяч дефектов уборки за неделю
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Более 7,3 тысячи нарушений уборки территорий выявили в Московской области за неделю. Большинство из них касалось нарушений графика проведения работ и скоплениями мусора.

Алгоритмы и технологии, интегрированные в «умные автомобили» Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, способствуют оперативному выявлению различных нарушений, таких как наличие мусора на территории, вандализм, проблемы с уличным освещением и недостатки при обслуживании контейнерных площадок.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что не все выявленные проблемы в работе коммунальных служб автоматически приводят к наложению штрафных санкций.

«В первую очередь специализированным службам предоставляется время на устранение недостатков, после чего проводится повторная проверка их работы», - указал Мурашов.

При этом с начала 2024 года специалисты выписали 45 административных протоколов по упрощенной системе на общую сумму более одного миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Мусор

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