08 февраля 2024, 18:59

Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье

Читайте нас в: Google Новости

Вопрос по восстановлению прав дольщиков продолжают контролировать в Подмосковье. От недобросовестных застройщиков в Московской области пострадали 117 тысяч человек. Их проблемы удалось решить — люди получили ключи от квартир или компенсационные выплаты. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

Значительную помощь в решении этих вопросов оказали прокуроры - они добились справедливых решений по каждому сложному объекту.

«К счастью, вопрос со 117 тысячами дольщиков закрыт. Мы продолжаем много строить. Все компании, которые приходят в Московскую область, выполняют сегодня одну понятную миссию - строят с профицитом детские сады, школы, поликлиники», - отметил Воробьев.

Сейчас Подмосковье приступило к реализации нового этапа программы по расселению аварийного жилья. Комфортные условия проживания получат люди, чьи дома были признаны аварийными с 1 января 2017 года.

«У нас порядка 900 тысяч человек живет в аварийном или ветхом жилье. Причем, это не только хрущевки, построенные в начале 60-х годов, но и 2-3-этажные бараки в таких округах, как Солнечногорск, Сергиев Посад, Подольск», - заключил губернатор.

По его словам, в Подмосковье привлекают инвесторов с принципиально важным условием - каждая стройка должна предполагать инвестиции в расселение аварийного жилья, реновацию, комплексное развитие территорий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Вопрос по восстановлению прав дольщиков продолжают контролировать в Подмосковье. От недобросовестных застройщиков в Московской области пострадали 117 тысяч человек. Их проблемы удалось решить - люди получили ключи от квартир или компенсационные выплаты. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

Дольщики
08 февраля 2024, 19:18
Подмосковные спортсмены стали призерами Кубка России по горнолыжному спорту
Фото: Всероссийская федерация горнолыжного спорта
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмены из Подмосковья завоевали золотые и серебряные медали в соревнованиях Кубка России по горнолыжному спорту. Состязания по слалому прошли в Белокурихе Алтайского края.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, золотую медаль получила Виталина Гирина из Московской области, которая лучше всех справилась с двумя трассами, обогнав столичную спортсменку Анастасию Горностаеву. На третьем месте оказалась лыжница из Белоруссии Мария Шканова.

В мужском слаломе подмосковный спортсмен Александр Хорошилов завоевал серебряную медаль, уступив сопернику из Санкт-Петербурга. Лучшие горнолыжники отправятся на Спартакиаду в город Куса Челябинской области, где 12 февраля состоятся соревнования в слаломе-гиганте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Золото
08 февраля 2024, 18:34
Плановый ремонт дорог провели в Рузском городском округе
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Бригады дорожных служб провели ремонтные работы на дорогах Рузского городского округа в рамках планового обследования региональной сети. Мониторинг состояния дорожной инфраструктуры проводится регулярно.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонтные рабочие устранили подтопление на улице Лебеденко в черте города Рузы, а также провели ямочный ремонт дороги на улице Московской в поселке Дороховона.

Коммунальщики убрали мусор с посадочной площадки на улице Верейской в деревне Колодкино.

В ходе постоянного мониторинга специалисты следят за состоянием дорог, тротуаров, а также светофоров, дорожных знаков и ограждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Руза
08 февраля 2024, 18:27
Врип главы Дзержинского рассказал Андрею Воробьеву о планах округа на 2024 год
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с временно исполняющим полномочия главы Дзержинского Андроником Паком. Они обсудили модернизацию системы ЖКХ, благоустройство, а также строительство соцобъектов.

«Я несколько месяцев назад посещал Дзержинский, провел встречи и в школе, и в поликлинике, затем на флагманском предприятии „Союз“. Обсудили ряд очень чувствительных вопросов - выезд из Дзержинского, новые школы, капитальный ремонт, строительство нового стадиона - все то, что действительно необходимо для улучшения качества жизни родного вам города», - сообщил Воробьев.

Дзержинский ждут значительные перемены в 2024 году. По словам Пака, в округе откроют долгожданную школу № 7, а также капитально отремонтируют гимназию № 5.

«Свою работу мы выстаиваем исключительно на диалоге с жителями. Наша цель - поднять благосостояние округа в части доходов, создать комфортную городскую среду, чтобы люди увидели перемены», - подчеркнул врип главы.

Еще одна важная тема - благоустройство округа. Сейчас в Дзержинском продолжается преображение сквера имени Громцева. Работы планируют завершить уже в этом году. Модернизация коснется и стадиона «Орбита». По словам Пака, жители просили построить новый ФОК с ледовой ареной. Уже есть потенциальный инвестор, который готов построить спортивный объект.

Вопрос доступности медицины также остается на контроле. В Дзержинском поэтапно приводят в порядок городскую больницу. Кроме того, в 2024 году завершится обновление взрослой поликлиники - на данный момент готовность объекта превысила 50%.

Андроник Пак рассказал Воробьеву и о модернизации системы ЖКХ. В округе запланирован капремонт теплосетей и сетей водоснабжения, а также реконструкция ВЗУ № 1 и № 3, а в 2026 году в Дзержинском приступят к обновлению канализационного коллектора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Дзержинский
08 февраля 2024, 18:23
Замглавы Лобни Павел Сибарсов обсудил с жителями вопросы безопасности
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель главы администрации Лобни по территориальной безопасности Павел Сибарсов встретился с местными жителями микрорайона Красная поляна. В доме культуры, который стал площадкой для общения, обсуждались вопросы безопасности, в частности, новые методы мошенничества и способы предотвращения подобных инцидентов.

Также Павел Сибарсов провел встречу у дома 18 по улице Текстильной, где жители ранее выразили потребность в установке видеокамеры для повышения безопасности.

«Камера установлена, продемонстрировали её работоспособность и ответили на поступившие от граждан вопросы», - отметил Павел Сибарсов.

В планах заместителей главы Лобни встречи с жителями проводить и в дальнейшем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня

Новости по теме