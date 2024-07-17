Андрей Воробьев призвал обеспечить пожарную безопасность в лесах Подмосковья

Жаркое лето принесло в Подмосковье возросшие риски лесных пожаров. Чаще всего причиной становится человеческий фактор - отдыхающие на природе жители пренебрегают правилами безопасности. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы. О важности постоянной готовности к возможным происшествиям напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как отметил губернатор, в Подмосковье выстроенная эффективная система контроля за пожарами. Профильные службы быстро реагируют на возгорания, в работе им помогают камеры видеонаблюдения.

Всего на вооружении лесопожарных служб около четырех тысяч специалистов и 1,5 тысячи спецмашин. Воробьев отметил, что обеспечивать их эффективную работу помогают четкие и понятные алгоритмы реагирования.

«Мы видим достаточно масштабные пожары в ряде регионов на Дальнем Востоке, в Якутии. Даже последние пожары на юге России подтверждают, что чаще всего виной тому человеческий фактор», - сказал он.

В этом пожароопасном сезоне в Подмосковье огонь охватил 36 гектаров леса при предельно допустимой площади 343 гектара. В регионе обеспечили раннее реагирование - в среднем на тушение возгорания уходит 46 минут. В этом году наибольшую площадь огонь затронул в Балашихе, Дмитрове и Мытищах, отметил председатель Комлесхоза Евгений Агулов.

Быстро реагировать на ЧП помогает открытие новые лесопожарных станций и установка новых камер видеонаблюдения. А снизить риски помогает создание специальных мест для разведения костра. Их в этом году стало на 150 больше.

Кроме того, в лесах регулярно проводят патрулирования при участии полиции. С особым вниманием в местах отдыха дежурят с пятницы по воскресенье. Нарушителей правил пожарной безопасности привлекают к ответственности - штрафы за неосторожное обращение с огнем достигают 60 тысяч рублей.

В этом году лесопожарные подразделения получат 43 новые машины, из которых 28 уже ввели в работу. При необходимости дополнительное оборудование предоставляют «Мосавтодор» и коллеги из Москвы.

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