Андрей Воробьев представил новых руководителей городских округов Подольск и Чехов

Перемены в Чехове Это, по его словам, и ЖКХ, и благоустройство, и все социальные коммуникации, которые тоже принципиально важны.

«Прошу, не откладывая на завтра, активно, в таком же деловом стиле, как вы умеете, обеспечить работу в очень важном для нас городском округе», - сказал глава Подмосковья.

Григорий Артамонов возглавил городской округ Подольск. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , руководитель обладает уже весомым опытом работы в регионе и умением решать сложные вопросы. Теперь он будет отвечать за новый для него большой и значимый муниципалитет.

Необходимость в назначении главы городского округа возникла в связи со смертью бывшего руководителя Дмитрия Жарикова.

«Наш коллега, Дмитрий Жариков, ушел из жизни. В пятницу Совет депутатов по нашему предложению назначил хорошо известного нам по работе в Подмосковье Григория Артамонова возглавлять большой, важный городской округ Подольск», - сказал губернатор на заседании правительства.

Андрей Воробьев обратился к Григорию Артамонову и попросил сохранить ответственный подход к работе, чтобы обеспечить все необходимые перемены в Подольске.

Ранее Григорий Артамонов возглавлял городской округ Чехов. Он досрочно сложил полномочия 26 октября.

Временно исполняющим обязанности главы стал Михаил Собакин.

«В Чехове также изменения. Михаил Собакин возглавлял Совет депутатов. Человек, который работал с Григорием Игоревичем. Любая должность, которая предполагает избрание, обязывает особенно внимательно относиться ко встречам и разговорам с людьми. Я очень надеюсь, что у вас это получится», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Он добавил, что правительство и все отраслевые министры будут оказывать максимальную поддержку.

«Мы очень рассчитываем на вас - на то, что и Чехов, и Подольск энергично будут решать те задачи, которые ставит перед нами жизнь», - заключил губернатор.

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