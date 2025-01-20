Андрей Воробьев предложил новый способ оценки эффективности регионов в сфере IT

Новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств утвердили на заседании, которое провел заместитель председателя правительства России - руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что оценивать эффективность работы регионов в сфере IT необходимо с учетом их индивидуальной специфики.

«Исходные позиции уровня цифровизации некоторых регионов значительно выше, и это надо учитывать для объективности оценки. Все 89 территорий ставить в один ряд некорректно. Логичнее индивидуально подходить к каждому и рейтинговать по трансформационным изменениям - новациям», - подчеркнул Воробьев.

Он предложил формировать регионы по «лигам» - группам с примерно одинаковым уровнем цифровизации и похожими приоритетами. По словам губернатора Подмосковья, главная цель - сделать жизнь людей комфортнее, а управление эффективнее.

Значительную помощь в этом направлении сегодня оказывает искусственный интеллект. Нейросети уже участвуют в контроле различных сферах жизни. Воробьев отметил, что потенциал искусственного интеллекта стараются развивать как в здравоохранении или образовании, так и в госуслугах - сейчас он может распознавать 260 видов документов.

Дмитрий Григоренко заявил, что в 2025 году предстоит усилить работу по выполнению ведомственных программ цифровой трансформации. Для этого уже разработали новые показатели оценки эффективности деятельности ведомств. Среди них - оказание услуг в электронном виде по принципу «жизненные ситуации», переход на отечественное ПО, а также внедрение сервисов и решений с искусственным интеллектом.