Андрей Воробьев пожелал телеканалу «360» не останавливаться и принимать вызовы

Ровно 10 лет назад телеканал «360» впервые вышел в эфир - тогда перед молодой командой стояли амбициозные задачи. За эти годы не раз менялись тренды, привычки в потреблении контента среди зрителей и пользователей Сети. Росло число конкурентов, поэтому всегда было важно не отставать.

«Отдельная и особая благодарность гендиректору ВГТРК Олегу Борисовичу Добродееву, который тогда, в 2014-м году, помог нам запустить „360“. Желаю большой команде телеканала не останавливаться, осваивать новые технологии и принимать вызовы!» - написал Воробьев.

Ранее Воробьев дал старт масштабным соревнованиям по хоккею в Красногорске. Там начался «Кубок Юнисон» среди сильнейших детских команд России и Белоруссии.