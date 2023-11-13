Андрей Воробьев поздравил полицейских с профессиональным праздником
Награждения лучших сотрудников провели в Подмосковье ко Дню полиции, 10 ноября. Губернатор Андрей Воробьев поздравил представителей органов внутренних дел с профессиональным праздником и подчеркнул важность их работы.
«Прежде всего, я хочу поздравить вас, Виктор Кузьмич, и всех сотрудников внутренних дел. В пятницу отмечали День полиции. Большое количество людей находятся на службе. Каждый день, круглые сутки работают наши участковые, специальные подразделения. Хочу в вашем лице поблагодарить всех за эту слаженную работу, взаимодействие», - обратился губернатор к начальнику Главного управления МВД России по Московской области Виктору Паукову.
Андрей Воробьев подчеркнул важность работы полиции.
«Уверен, что и дальше наш главк будет на хорошем, высоком счету. Наши поздравления вам и всем вашим сотрудникам», - добавил глава региона.
В пятницу, 10 ноября, в городских округах Подмосковья прошли награждения выдающихся сотрудников полиции. Благодарственные письма и грамоты получили те, кто добился значимых результатов работы за последний год, а также ветераны МВД.