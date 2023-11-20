Андрей Воробьев поставил задачу усилить привлечение и поддержку медработников в Подмосковье

Поиск и привлечение врачей - задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Ключевое - это результат, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Он поручил профильному министерству усилить работу в этом направлении.

В Подмосковье наблюдается положительный баланс между принятыми и выбывшими врачами. С начала года - плюс 121 медицинский работник.

Больше всего пришло кардиологов, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики, участковых педиатров.

На заседании правительства Подмосковья губернатор поставил задачу продолжить активную кампанию по привлечению медицинских специалистов.

«Лучшая моя рекомендация вам и главам городских округов - уже сейчас задуматься, какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей и вести постоянный, результативный поиск. „Я ищу“ - это неудовлетворительный ответ. Наша задача - чтобы были конкретные результаты на каждой территории», - сказал Воробьев.

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