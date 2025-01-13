Андрей Воробьев поставил задачи правительству Подмосковья на 2025 год

«В начале каждого года важно почувствовать и мобилизацию, и готовность к работе каждого, кто отвечает за управление, за порядок, за развитие нашего Подмосковья. Вы знаете, что в конце года подписан и указ, и поручение президента по национальным целям. Эти семь целей, 20 национальных проектов мы обсуждали на Высшем совете. Очень надеюсь, что каждый увидел себя в этих направлениях, каждый понимает, что от эффективности его работы зависит результат», - с такими словами глава региона обратился к правительству Московской области.

Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье - это большая территория и знаковый регион, который постоянно растет.

«Это значит, что все умное и современное должно быть с нами», - отметил губернатор.

На заседании правительства обсудят развитие цифровизации, поддержку военнослужащих и порядок работы с обращениями жителей по социальным вопросам.