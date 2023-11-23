Андрей Воробьев посмертно присвоил Дмитрию Жарикову орден за заслуги перед Подмосковьем

Вместе с тем губернатор попросил вдову Дмитрия Жарикова передать низкий поклон его матери.

«Спасибо за то, что вы так высоко оценили работу моего мужа. Действительно, у него всегда во главе угла стояли интересы жителей, он хотел изменить жизнь к лучшему, украсить облик городов, которыми руководил. Дмитрий был открытым и честным с людьми, поэтому они ему верили», - сказала Ольга Жарикова.

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Дмитрий Жариков умер 10 октября, ему было 47 лет. Долгие годы он трудился на благо Подмосковья.

«Уважаемые Ольга Николаевна, Кирилл, некоторое время назад мы потеряли своего коллегу и товарища, а вы - мужа и отца. С Дмитрием Вячеславовичем мы работали очень продолжительное время на самых сложных участках: сначала в Подольске, затем я предложил возглавить городской округ Серпухов. Он объединял его, наводил там порядок, и сегодня Серпухов не узнать», - поделился Андрей Воробьев.

По его словам, до сих пор жители благодарят Дмитрия Жарикова за перемены, обеспеченные в Серпухове.

«Далее я предложил Дмитрию Вячеславовичу возглавить уже наш Подольск - сложный, большой, промышленный городской округ со славной трудовой традицией. И он это предложение принял, за что я ему благодарен», - сказал губернатор.

К руководящим должностям в Подмосковье Дмитрия Жарикова вел большой и долгий путь. Он получил образование в Московском суворовском военном училище, после чего окончил и Военный университет Минобороны.

Дмитрий Вячеславович служил полковником юстиции в запасе. За его плечами остался опыт работы в прокуратуре Приволжского военного округа, Подольском гарнизоне и на посту заместителя прокурора Смоленской области.