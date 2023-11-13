13 ноября 2023, 13:17

Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом

Пресс-служба губернатора Московской области
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Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.

«Есть у нас лидеры по работе с имуществом - это Руза, Сергиев Посад, Щелково, Ступино, Наро-Фоминск и Шатура. Молодцы. Есть и территории, которые находятся в красной зоне - это Котельники, Бронницы, Подольск», - отметил губернатор.

Он призвал городские округа брать в работу успешные практики, эффективно и рачительно использовать государственное имущество.

«Где-то нужно сносить недострои и ветхие здания, где-то нужно своевременно выставлять на аукцион площадки для бизнеса, для услуг. Все это влияет на экономическое благополучие и порядок в нашем доме», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Также в регионе продолжают вводить в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные угодья. С января аграриям отдали уже 26 тысяч гектаров , а общий план на 2023 год составляет 35 тысяч гектаров.

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Андрей Воробьев Недвижимость
13 ноября 2023, 14:14
Производство эфирных масел с запахами лайма и апельсина запустили в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Группа компаний «Союзснаб» запустила производство концентрированных эфирных масел с запахами апельсина, лимона и лайма в Подмосковье. Это позволит заменить импортные аналоги.

«Раньше эфирные масла поставляли из Бразилии, Турции, Испании и США. Сейчас же, помимо зарубежных поставок, мы имеем альтернативу отечественного производства. В год компания планирует производить до 30 тонн ароматизаторов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Эфирные масла цитрусовых - это система, состоящая из десятков компонентов и сотен микропримесей. При каждом цикле производства требуется точная настройка параметров, а сам процесс невозможно превратить в конвейер.

Фолдовые масла, которые начали производить в Подмосковье, более концентрированы по ароматобразующим веществам. Они имеют особый профиль аромата и более стабильны в готовом продукте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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Заводы Экономика Импортозамещение
13 ноября 2023, 14:12
Тендер на закупку плазменного стерилизатора объявили в больнице в Чехове
ГБУЗ МО «Чеховская больница»
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Закупку на поставку плазменного стерилизатора в больницу объявили в Чехове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Такое оборудование используют для полного уничтожения микроорганизмов на медицинских изделиях. Прием заявок завершится 17 ноября 2023 года. Начальная цена контракта составляет семь миллионов рублей.

Жителям Московской области напоминают, что информация о новых закупках размещается в Единой информационной системе и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.

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Больницы Чехов
13 ноября 2023, 14:07
Пассажиры «Мострансавто» совершили 60,5 миллиона поездок по картам «Стрелка» с начала года
АО "Мострансавто"
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С начала 2023 года в Московской области пассажиры «Мострансавто» совершили более 60,5 миллиона поездок по транспортным картам «Стрелка». Это 33% от всех платных поездок по соцкартам, сообщили в Минтрансе региона.

Больше всего по «Стрелке» совершили поездок на автобусах МАП № 10 в Королеве - почти 8,9 миллиона трансакций. На втором месте по числу оплаченных этой картой поездок зарегистрировали в МАП № 8 в Химках - около восьми миллиона, и третье - МАП № 12 в Ногинске, где «Стрелкой» оплатили свыше 7,8 миллиона раз.

«Среди маршрутов особой популярностью у держателей транспортных карт „Стрелка“ пользуются № 22 „ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)“, № 21 „ст. Пушкино - Красноармейск“ и № 21 „ст. МЦД Подольск - ул. Академика Доллежаля, д. 19“. На них пассажиры совершили свыше 708 тысяч, почти 636 тысяч и более 546 тысяч поездок соответственно», - уточнили в ведомстве.

Жители Подмосковья могут оплатить проезд «Стрелкой» на городских, пригородных и междугородних маршрутах транспортной компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог в регионе. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Автобусы
13 ноября 2023, 14:05
Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева назвала способы укрепить иммунитет осенью
НИКИ детства
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Конец осени — время активного распространения вирусных заболеваний в детской среде. Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как помочь младшим членам семьи избежать болезней и укрепить иммунитет.

«Главное для родителей - содержать ребенка в здоровой среде. Если рядом кто-то болеет, лучше ограничить контакты и использовать средства защиты, чтобы избежать заражения», - отметила Нисо Одинаева.

По ее словам, переутомление, недосыпание и недостаток свежего воздуха быстро приводят к ослаблению организма. Чтобы этого избежать, важно придерживаться распорядка дня.

Питание ребенка должно быть сбалансированным и обязательно включать мясные, рыбные, молочные продукты, овощи и фрукты. Детям необходимы ежедневные прогулки на улице хотя бы по 30 минут. Это помогает укрепить иммунитет. Активные игры, спорт и закаливание также защищают растущий организм от вирусов.

Доктор напомнила, что важно соблюдать правила гигиены: мыть руки перед едой и после улицы, проводить влажную уборку не реже раза в сутки, регулярно проветривать помещение.

Все эти рекомендации помогут снизить риск заболевания ребенка вирусами осенью.

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Дети Здравоохранение Врачи

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