Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом

«Есть у нас лидеры по работе с имуществом - это Руза, Сергиев Посад, Щелково, Ступино, Наро-Фоминск и Шатура. Молодцы. Есть и территории, которые находятся в красной зоне - это Котельники, Бронницы, Подольск», - отметил губернатор.

Он призвал городские округа брать в работу успешные практики, эффективно и рачительно использовать государственное имущество.

«Где-то нужно сносить недострои и ветхие здания, где-то нужно своевременно выставлять на аукцион площадки для бизнеса, для услуг. Все это влияет на экономическое благополучие и порядок в нашем доме», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Также в регионе продолжают вводить в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные угодья. С января аграриям отдали уже 26 тысяч гектаров , а общий план на 2023 год составляет 35 тысяч гектаров.

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