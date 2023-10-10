Андрей Воробьев: поликлиники Подмосковья получили новые автомобили неотложной помощи

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Подмосковные поликлиники получили еще 22 автомобиля неотложной помощи. Их задача - быстрое обслуживание вызовов и доставка лекарств в отдаленные населенные пункты, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

При этом в следующем году, подчеркнул губернатор, преобразят еще 122 медицинских учреждения.

«И мы стараемся постоянно обновлять автопарк, причем нет только скорых, но и неотложек», - добавил Воробьев.

В этом году по поручению президента подстанции скорой помощи Подмосковья получат 119 новых автомобилей, среди которых 36 - от Минпромторга.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«В Подмосковье запрос на качественную медицинскую помощь растет с каждым годом. Жителям важно, чтобы рядом была современная поликлиника с хорошими врачами, доступная и высокотехнологичная скорая помощь», - подчеркнул он.

Для этого Подмосковье масштабно модернизирует больницы и их оснащение. На смену устаревшему оборудованию приходит новое - цифровое.

Новые машины передали больницам в Красногорске, Видном, Жуковском, Воскресенске, Электростали, Сергиевом Посаде, Дзержинском, Чехове, Волоколамске и Котельниках.