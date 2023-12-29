Андрей Воробьев: подмосковные учителя будут получать доплату 20 тысяч рублей за аренду жилья

«С января запускаем в Подмосковье новую программу поддержки педагогов, аналогичную той, которая действует для медиков - компенсация за аренду жилья. Если у тебя нет своей квартиры и ты вынужден ее снимать, то ежемесячно тебе будет начисляться плюс 20 тысяч рублей к зарплате», - заявил Воробьев.

За год в подмосковных школах количество учеников увеличилось на 40-45 тысяч, открылось около 35 учебных заведений.

Выплату получат педагоги из региона и приезжие. Это учителя математики, русского языка, физики, информатики, биологии и других предметов, а также начальных классов. При этом у преподавателя, его детей или супруга не должно быть своего жилья. Оформить меру поддержки можно через портал госуслуг.

Также педагогам будут выдавать особые гранты. Льготу смогут получить педагоги из 14 «примкадных» городских округов. Помимо этого в регионе действует программа «Социальная ипотека». С 2015 года в Подмосковье льготой воспользовались 575 учителей.

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