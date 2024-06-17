Андрей Воробьев: Подмосковье выступило инициатором поправок в законах о газовой безопасности

«Для нас это является вопросом чувствительным. Я прошу депутатов обратить внимание на важность принятия этих поправок. Нам крайне важно, чтобы культура газовой безопасности в многоквартирных домах была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок», - сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Еще одна тема, добавил он, - обеспечение садоводческих некоммерческих товариществ газом.

«Мы газифицировали 10 тысяч домов по ИЖС, теперь новый вызов - к ним нужно подойти взвешенно. СНТ мы будем газифицировать с умом. Только там, где есть полное взаимодействие, контакт с председателем СНТ. Все, что касается безопасного, качественного электроснабжения. Эти бесхозные сети - это все начало конца, как мы видим», - объяснил губернатор.

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Одна из ключевых задач - вывести культуру газовой безопасности в жилых домах на другой уровень, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Регион выступил инициатором ряда поправок в законах, цель которых - получить доступ и удобное электронное взаимодействие с абонентами.