Андрей Воробьев: Подмосковье внедрит миграционные электронные карты с чипом и цифровые архивы

Цифровые архивы, миграционные электронные карты с чипом и единая база данных для отчетности - три новых сервиса, которые вскоре внедрят в Подмосковье, сказал губернатор Андрей Воробьев. Это позволит еще заметнее отказаться от бумажных документов и упростить важные процессы.

«Цифровой профиль мигрантов - электронная карта с чипом, на которой будут записаны данные о патенте, дактилоскопии, медицинском освидетельствовании и другая информация», - рассказал глава Подмосковья.

Упростят и систему отчетности в регионе. На сегодняшний день из 1,5 тысячи видов отчетов, которые передают в федеральные органы, 187 - до сих пор на бумаге. Новая база данных позволит взять нужную информацию для любого ведомства.

«И цифровые архивы. Ежегодно мы распечатываем и передаем в архивы в бумажном виде 2,5 миллиона документов - таковы требования федерального закона. Мы предлагаем внести поправки - отказаться от бумажных документов, а цифровым - дать статус юридически значимых», - подытожил он.

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко назвал Андрея Воробьев самым продвинутым цифровым губернатором по внедрению онлайн-сервисов.

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