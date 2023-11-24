Андрей Воробьев: Подмосковье внедрило 27 практик по искусственному интеллекту

«Большинство мероприятий по ИИ действует сегодня, по крайней мере у нас, по сценариям. Задача - это, как мне представляется, сделать первый серьезный шаг по генеративному ИИ», - отметил Воробьев.

По его словам, нейросети способны делать сложные операции, проводить анализ и обработку данных. Смысл заключается в том, чтобы перейти от ИИ, действующего по сценариям, к генеративному.

«GigaChat как раз может анализировать более сложные данные и действовать практически как человек по многим операциям. Одно из таких решений - это робот Женя в системе ЖКХ», - заявил губернатор.

Систему запустили 15 ноября, и она еще находится на этапе формирования. К концу февраля робот станет мощным и универсальным помощником человека.

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