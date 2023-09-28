Андрей Воробьев: Подмосковье в 5 раз увеличило ежемесячную доплату молодым медикам

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Он подчеркнул, что привлечению новых кадров уделяется особое внимание, поскольку «создание условий для получения квалифицированной медицинской помощи - одна из приоритетных задач».

«Самое главное - люди, которые работают в первичном звене, в наших больницах, поликлиниках и амбулаториях. Особое внимание - привлечению новых кадров. Как опытных медиков, так и молодых врачей», - сказал Андрей Воробьев.

Ежемесячную доплату могут получить молодые сотрудники, которые пришли работать в Подмосковье в течение года после окончания учебы. Пособие рассчитано на три года.

Такая доплата сохраняется при переходе между учреждениями, которые находятся в ведении Минздрава Подмосковья.

Вместе с тем в регионе масштабно преображают поликлиники по новому областному стандарту. Учреждения оснащают современными аппаратами КТ и МРТ, цифровым оборудованием вместо аналогового.

Обо всех доступных мерах поддержки врачей можно найти подробности на портале rabota-vrachom.ru.

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