Андрей Воробьев: Подмосковье усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года
Подмосковье усиливает поддержку педагогов с 2024 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Учителя, которые снимают жилье, смогут каждый месяц получать за аренду компенсации в размере 20 тысяч рублей. Главное условие: отсутствие у преподавателя и его семьи жилья в регионе.
«Мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей, чтобы каждый учитель, который к нам приезжает, мог не думать о проживании, не платить за это. Мы предусмотрели определенные подъемные для того, чтобы в школы приглашать дополнительно учителей. Такая потребность существует», - сообщил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
Андрей Воробьев добавил, что в Подмосковье также действуют льготные ипотечные программы, которые касаются молодых ученых, врачей, педагогов, тренеров.
«Все это очень важное магистральное направление для нашей деятельности», - подчеркнул губернатор.
Новая компенсация направлена на привлечение преподавателей в регион. На выплату могут претендовать педагоги по самым востребованным дисциплинам: математике, русскому языку, физике, информатике, биологии и химии, а также учителя начальных классов.
Получить услугу можно будет на региональном портале. Сейчас в Подмосковье существует такая же выплата за съемное жилье для врачей. Андрей Воробьев отметил, что для учителей это направление будут развивать наряду с проектом по здравоохранению.
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