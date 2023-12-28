Андрей Воробьев: Подмосковье усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года

«Мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей, чтобы каждый учитель, который к нам приезжает, мог не думать о проживании, не платить за это. Мы предусмотрели определенные подъемные для того, чтобы в школы приглашать дополнительно учителей. Такая потребность существует», - сообщил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Андрей Воробьев добавил, что в Подмосковье также действуют льготные ипотечные программы, которые касаются молодых ученых, врачей, педагогов, тренеров.

«Все это очень важное магистральное направление для нашей деятельности», - подчеркнул губернатор.

Новая компенсация направлена на привлечение преподавателей в регион. На выплату могут претендовать педагоги по самым востребованным дисциплинам: математике, русскому языку, физике, информатике, биологии и химии, а также учителя начальных классов.

Получить услугу можно будет на региональном портале. Сейчас в Подмосковье существует такая же выплата за съемное жилье для врачей. Андрей Воробьев отметил, что для учителей это направление будут развивать наряду с проектом по здравоохранению.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».