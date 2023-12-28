28 декабря 2023, 11:51

Андрей Воробьев: Подмосковье усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года

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Подмосковье усиливает поддержку педагогов с 2024 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Учителя, которые снимают жилье, смогут каждый месяц получать за аренду компенсации в размере 20 тысяч рублей. Главное условие: отсутствие у преподавателя и его семьи жилья в регионе.

«Мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей, чтобы каждый учитель, который к нам приезжает, мог не думать о проживании, не платить за это. Мы предусмотрели определенные подъемные для того, чтобы в школы приглашать дополнительно учителей. Такая потребность существует», - сообщил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Андрей Воробьев добавил, что в Подмосковье также действуют льготные ипотечные программы, которые касаются молодых ученых, врачей, педагогов, тренеров.

«Все это очень важное магистральное направление для нашей деятельности», - подчеркнул губернатор.

Новая компенсация направлена на привлечение преподавателей в регион. На выплату могут претендовать педагоги по самым востребованным дисциплинам: математике, русскому языку, физике, информатике, биологии и химии, а также учителя начальных классов.

Получить услугу можно будет на региональном портале. Сейчас в Подмосковье существует такая же выплата за съемное жилье для врачей. Андрей Воробьев отметил, что для учителей это направление будут развивать наряду с проектом по здравоохранению.

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Льготы Выплаты в России Андрей Воробьев Учителя
28 декабря 2023, 12:27
Минэкологии потребовало прекратить нелегальную перегрузку отходов в Подольске
Фото Минэкологии МО.
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Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья обнаружили несанкционированные приемку и сжигание отходов в городском округе Подольск. Нарушние зафиксировали в деревне Кутьино.

«Наши сотрудники осмотрели земельный участок в деревне с видом разрешенного использования - легкая, пищевая, строительная промышленность», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, участок огородили, он находится под охраной, на нем складируют мусор. Однако в перечне площадок для обращения с отходами он не значится.

В итоге собственнику земли направили предостережение о прекращении незаконной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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Подольск Минэкологии Подмосковья Экология Мусор
28 декабря 2023, 12:27
«Уникальное решение». Как в Подмосковье наладили цифровое общение властей с жителями
Телеканал «360»
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Во время предвыборной гонки в Подмосковье в 2023 году использовался умный программный комплекс, который позволил сделать цифровое общение с жителями региона персонифицированным. Люди получили четыре миллиона персональных видеосообщений от лица губернатора Андрея Воробьева. Об этом проекте и его дальнейшем развитии в интервью «360» рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

«Это был очень интересный проект, интересная работа. Она была основана, с одной стороны, на уникальном технологическом решении - на использовании больших данных, но, наверное, важнее то, что она по духу соответствовала установке, которая есть в команде Андрея Воробьева, - на постоянную коммуникацию с людьми, с жителями, на общение, на то, чтобы эта коммуникация была максимально прямой», - отметил Духин.

По его оценке, цели удалось достичь: записанные обращения, по сути, были адресованы каждому человеку, а их содержание могло заинтересовать жителей. Раньше в масштабах России ничего подобного не было, подчеркнул зампред облправительства.

Умный программный комплекс был уникальной идеей компании Masspers. Московская область прекрасно подходила для ее воплощения. Регион уже давно занимается цифровизацией в разных сферах и располагает огромным объемом данных.

«У нас появилась возможность проверить это в большом масштабе. Мы увидели, что работает хорошо, а что - плохо. Были недостатки, были неточности, но, слава богу, в очень незначительном масштабе. <…> Теперь у нас есть платформа, которая очень эффективно работает и позволяет коммуницировать действительно с каждым человеком, с каждым жителем на всех территориях Московской области», - добавил Вячеслав Духин.

Полную версию интервью можно увидеть на всех площадках «360».

Вячеслав Духин Выборы Выборы в Подмосковье — 2023
28 декабря 2023, 12:23
Серебряных призеров футбольного чемпионата Подмосковья 2023 года наградили в Видном
Мария Амелина
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В Видном прошло награждение серебряных призеров чемпионата Подмосковья по футболу 2023 года. Второе место на соревнованиях заняла команда «Металлург-Видное».

«Нам не хватило одной игры - поле засыпал снег. Наши ребята работали по остаточному принципу и выполнили все, что от них требовалось. Нас поддержала администрация города и наши замечательные болельщики. С января мы начинаем подготовку к новым чемпионатам», - рассказал главный тренер коллектива Юрий Быков.

В 2024 году футболисты выйдут из статуса любителей и перейдут в профессиональную лигу.

Более того, 2024 году для видновских футболистов знаковый - они выходят из звания любительской команды и получают степень профессиональной. В торжественной обстановке в Историко-культурном центре их поздравил Он подчеркнул, что рад отметить достижения команды и вручил клубу денежный сертификат.

«Хочу пожелать настойчивости в достижении результатов. Важно, чтобы все те позиции, которые вы сейчас удерживаете, продвигали вас, и пусть в наступающем году вам сопутствует успех», - пожелал временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В «Металлург-Видное» входят 20 футболистов от 18 до 35 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Футбол Видное Ленинский округ
28 декабря 2023, 12:08
«Подойти к губернатору может каждый». Вячеслав Духин — о живом общении в эпоху цифровизации
Телеканал «360»
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Несмотря на активное развитие цифровизации в Московской области, приоритетом для властей региона остается живое общение. Об этом в интервью «360» рассказал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.

Духин отметил, что губернатор Андрей Воробьев совершает две-три поездки в неделю и в каждой из них встречается с людьми.

«Причем это не какие-то специально отобранные люди - подойти может любой, никаких запретов в этом отношении нет. Это наш принцип, наша идеология - и с этими людьми строятся разговоры», - подчеркнул зампред областного правительства.

Он добавил, что во время разговоров всплывают проблемы, иногда серьезные, такие, которые невозможно решить мгновенно. Потом в доме правительства проходят совещания, на которых поднимают эти темы. Для ответов приглашают людей, отвечающих за ту или иную сферу, идет поиск решений.

«За часть этой рутины, в том числе, отвечает наша команда. И нам кажется, что в принципе никакого другого формата коммуникации и нельзя представить себе в 2023 году, потому что люди к этому привыкли. Люди хотят коммуницировать именно таким образом. Весь вопрос только в том, чтобы мы могли держать темп, обеспечивать нужную частоту таких коммуникаций», - резюмировал Духин.

Полное интервью с ним можно увидеть на всех площадках «360».

«Мало общения не бывает, и оно должно происходить и в цифровой сфере, и в медийной, и в коммуникационной, и, конечно, в личной, когда вы сидите или находитесь рядом, можете пожимать друг другу руки, смотреть в глаза. Никакая „цифра“ этого не заменит», - отметил он.

Андрей Воробьев Вячеслав Духин

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